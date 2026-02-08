Assine
Will Smith visita laboratório brasileiro na Antártica, um dos mais remotos do mundo

Redação Flipar
    Na Antártica, o artista conheceu uma base científica brasileira de destaque internacional, o laboratório Criosfera 1.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
    Recentemente, em dezembro de 2025, o laboratório alcançou um feito histórico: se tornou a primeira expedição científica totalmente neutra em carbono.

     Foto: Flickr - Marinha do Brasil
    Inúmeros órgãos apoiam o projeto, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outros.

     Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
    Em cada cenário, Will Smith acompanha estudos científicos, conversa com pesquisadores e interage com comunidades que vivem em ambientes extremos.

     Foto: Divulgação
