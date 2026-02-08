Bangkok terá ‘ponte-jardim’ para pedestres com praça suspensa e mirante
A proposta é ligar o centro histórico de Phra Nakhon à área residencial de Thonburi, integrando-se às calçadas que já existem.Foto: Wikimedia Commons by Don Ramey Logan, CC-BY-SA 3.0
Esse é o segundo projeto arquitetônico “fora da caixa” anunciado pela cidade de Bangkok em menos de um ano.Foto: Pexels/Alexis Ricardo Alaurin
Bangkok é a capital e maior cidade da Tailândia, com cerca de 11,3 milhões de habitantes.Foto: Andreas Brücker/Unsplash
Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, ela fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.Foto: Sung Shin/Unsplash
O palácio é um dos principais marcos históricos e atrai visitantes do mundo inteiro, sendo o antigo centro do poder monárquico da Tailândia.Foto: Pexels/lee starry
Entre os templos mais importantes está também o Wat Pho, famoso pelo imenso Buda Reclinado.Foto: Wikimedia Commons/Wolfgang Holzem
O icônico Wat Arun divide o horizonte com seus arranha-céus premiados, como o King Power Mahanakhon.Foto: Carina Hofmeister/Pixabay
Em 2026, a cidade se consolidou como um dos destinos mais cobiçados do mundo, sendo reconhecida internacionalmente por sua transformação sustentável.Foto: Freepik/tawatchai07
Novos corredores verdes como o Parque Benjakitti e sistemas de transporte otimizados por inteligência artificial chamaram a atenção do mundo todo.Foto: Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote
A gastronomia é outro destaque de Bangkok. A comida de rua, acessível e saborosa, é considerada uma das melhores do mundo, oferecendo pratos como pad thai, curry tailandês e sopas picantes.Foto: Markus Winkler/Unsplash
