Prender espirro faz mal? Saiba o que dizem os especialistas

Redação Flipar
  • <p>O espirro é um reflexo natural do corpo para expulsar partículas irritantes das vias respiratórias. Poeira, vírus, bactérias e alergênos são eliminados com esse mecanismo automático.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Quando alguém segura o espirro, bloqueia uma liberação rápida de ar que pode atingir alta velocidade. Essa interrupção altera a pressão dentro da cabeça, do nariz e do tórax.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Ao fechar a boca e o nariz, a pressão não desaparece, apenas muda de direção. Ela pode se espalhar para os seios da face, ouvidos e garganta.</p>

     Foto: Mojpe/Pixabay
  • <p>Na maioria dos casos, prender o espirro não causa danos graves. Porém, médicos alertam que, em situações raras, podem ocorrer desconfortos e lesões.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Entre os efeitos possíveis estão dor de ouvido, sensação de estalo ou pressão na cabeça. Isso acontece porque o ar pode ser empurrado para a tuba auditiva.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Há relatos médicos de ruptura do tímpano e pequenas lesões na garganta. Esses casos são incomuns, mas mostram que o risco existe.</p>

     Foto: Image by mdjaff on Freepik
  • <p>Também pode ocorrer irritação dos vasos sanguíneos do nariz e dos olhos. Em pessoas mais sensíveis, isso pode gerar vermelhidão ou dor localizada.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Apesar dos alertas, é importante destacar que a maioria das pessoas prende espirros ocasionalmente sem consequências. O problema está em fazer disso um hábito frequente.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Prender o espirro não evita a propagação de germes se não houver proteção adequada. O ideal é espirrar usando um lenço ou o antebraço.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Do ponto de vista social, o constrangimento costuma falar mais alto que a saúde. Muitas pessoas tentam conter o reflexo para evitar olhares ou comentários.</p>

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Especialistas recomendam não bloquear totalmente o espirro. Deixar o ar sair, mesmo que de forma discreta, é mais seguro para o corpo.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Se não houver lenço por perto, o antebraço funciona como uma barreira eficaz. Ele reduz a dispersão de partículas sem causar pressão interna.</p>

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Em resumo, prender o espirro ocasionalmente raramente causa problemas. Ainda assim, permitir que ele aconteça de forma adequada é a opção mais saudável.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
