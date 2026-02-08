Assine
Mudas de planta rara e cobiçada no mercado ilegal são resgatadas dentro de sacolas na “Cidade Imperial”

  • <p>A principal hipótese é que contrabandistas tenham escondido o material para transportá-lo em um horário de menor vigilância.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Charles76
  • <p>A espécie resgatada é a Worsleya procera, popularmente conhecida como “Imperatriz do Brasil”.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Essa coloração é algo extremamente incomum entre as amarilidáceas, que geralmente variam entre o vermelho, branco e laranja.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Hari Samynaath
