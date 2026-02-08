Projeto de Lei para multar ‘ofensas a símbolos cristãos’ no carnaval está dando o que falar em Salvador
-
A iniciativa prevê multas para quem “hostilizar” Jesus Cristo nos circuitos da folia e proíbe “ofensas a símbolos religiosos cristãos”.Foto: Paulo Guereta - Flickr
-
A penalidade é de três salários mínimos, mas pode chegar a seis (cerca de R$ 4,5 mil) em caso de reincidência.Foto: pikisuperstar/Freepik
-
O vereador defende a medida como uma ferramenta de paridade e respeito, argumentando que as religiões de matriz africana já têm estatutos de proteção específicos.Foto: Divulgação Secom
-
Especialistas e opositores enxergam na iniciativa uma ameaça direta à laicidade do Estado e um potencial instrumento de censura.Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF
-
-
“A ausência de critérios objetivos para determinar o que caracteriza ‘ataque’ ou ‘desrespeito’ cria um cenário de insegurança jurídica.”Foto: Annie Spratt/Unsplash
-
Ela continua: “Caberá a cada julgador interpretar a norma a partir das suas percepções individuais, abrindo margem para decisões arbitrárias.”Foto: Thomas/Pixabay
-
Segundo Magali Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião (Iser), há chance do projeto ser barrado no Supremo Tribunal Federal (STF).Foto: Agência Brasil
-
-
“A ‘cristofobia’ nÃ£o existe no Brasil de forma alguma, mas a gente pode ter uma ou outra situaÃ§Ã£o pontual de pessoas discriminadas por serem cristÃ£s”, disse ela.Foto: Issagm - WikimÃ©dia Commons
-
“A maioria dos casos denunciados é contra os fiéis de matriz africana. Esse é o grupo que mais sofre perseguição sistemática no Brasil há séculos”, ressaltou Magali.Foto: Amanda Oliveira/GOVBA
-
Segundo dados do Censo de 2022, quase 70% da população de Salvador se declara cristã.Foto: Rogério Malaquias FlickR
-
-
A ideia de criminalizar a “Cristofobia” na capital baiana é só mais uma entre muitas que têm surgido no Brasil.Foto: S?awek por Pixabay
-
Nos últimos anos, iniciativas para instituir leis ou datas oficiais nesse sentido se espalharam por várias capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e Recife.Foto: Wikimedia Commons/Portal da Copa/ME