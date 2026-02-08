Assine
Projeto de Lei para multar ‘ofensas a símbolos cristãos’ no carnaval está dando o que falar em Salvador

RF
Redação Flipar
  A iniciativa prevê multas para quem "hostilizar" Jesus Cristo nos circuitos da folia e proíbe "ofensas a símbolos religiosos cristãos".

     Foto: Paulo Guereta - Flickr
  A penalidade é de três salários mínimos, mas pode chegar a seis (cerca de R$ 4,5 mil) em caso de reincidência.

     Foto: pikisuperstar/Freepik
  O vereador defende a medida como uma ferramenta de paridade e respeito, argumentando que as religiões de matriz africana já têm estatutos de proteção específicos.

     Foto: Divulgação Secom
  Especialistas e opositores enxergam na iniciativa uma ameaça direta à laicidade do Estado e um potencial instrumento de censura.

     Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF
  "A ausência de critérios objetivos para determinar o que caracteriza 'ataque' ou 'desrespeito' cria um cenário de insegurança jurídica."

     Foto: Annie Spratt/Unsplash
  Ela continua: "Caberá a cada julgador interpretar a norma a partir das suas percepções individuais, abrindo margem para decisões arbitrárias."

     Foto: Thomas/Pixabay
  Segundo Magali Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião (Iser), há chance do projeto ser barrado no Supremo Tribunal Federal (STF).

     Foto: Agência Brasil
  "A 'cristofobia' não existe no Brasil de forma alguma, mas a gente pode ter uma ou outra situação pontual de pessoas discriminadas por serem cristãs", disse ela.

     Foto: Issagm - WikimÃ©dia Commons
  "A maioria dos casos denunciados é contra os fiéis de matriz africana. Esse é o grupo que mais sofre perseguição sistemática no Brasil há séculos", ressaltou Magali.

     Foto: Amanda Oliveira/GOVBA
  Segundo dados do Censo de 2022, quase 70% da população de Salvador se declara cristã.

     Foto: Rogério Malaquias FlickR
  A ideia de criminalizar a "Cristofobia" na capital baiana é só mais uma entre muitas que têm surgido no Brasil.

     Foto: S?awek por Pixabay
  Nos últimos anos, iniciativas para instituir leis ou datas oficiais nesse sentido se espalharam por várias capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e Recife.

     Foto: Wikimedia Commons/Portal da Copa/ME
