Pesquisadores encontram novo ‘fungo zumbi’ em reserva florestal do Rio de Janeiro

    A descoberta foi tão relevante que figurou na lista das dez descrições de plantas e fungos mais importantes de 2025, elaborada pelo prestigiado Jardim Botânico de Londres (Kew Gardens).

    A principal característica do fundo é infectar aranhas de alçapão, artrópodes que vivem enterrados e constroem armadilhas no solo da floresta.

    Vale ressaltar que o P. atlanticum é diferente do famoso gênero Ophiocordyceps — que inspirou a franquia “The Last of Us” ao controlar o sistema nervoso de insetos para levá-los a locais altos.

    Além disso, de acordo com os pesquisadores, o novo fungo não oferece risco para seres humanos ou outras espécies.

    O estudo também chamou a atenção para o fato de que apenas cerca de 10% dos fungos do planeta foram descritos até hoje.

    O trabalho destaca o enorme potencial desses organismos para aplicações médicas e ambientais, já que podem produzir substâncias antibióticas valiosas.

    Segundo os pesquisadores, avanços tecnológicos e o interesse popular despertado pela ficção ajudam a impulsionar novas pesquisas sobre esse grupo ainda pouco conhecido da biodiversidade.

