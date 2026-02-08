Anvisa estende permissões para o uso de cannabis no Brasil; veja como fica
-
A medida atende a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) feita em 2024 e representa uma mudança importante no marco regulatório.Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
-
Antes, a legislação autorizava apenas a manipulação, o registro e a venda de produtos à base de cannabis, obrigando a importação da planta ou de seus extratos, o que dificultava pesquisas científicas e encarecia o mercado.Foto: Freepik/jcomp
-
Com as novas normas, a produção deverá se limitar a plantas com teor de THC de até 0,3%, consideradas não psicotrópicas.Foto: 7raysmarketing/Pixabay
-
Além disso, todos os insumos usados no cultivo precisarão estar previamente registrados no Ministério da Agricultura.Foto: Carlos Silva/Mapa
-
-
Instituições de ensino e pesquisa, indústrias farmacêuticas e órgãos públicos poderão desenvolver estudos, desde que cumpram exigências rigorosas de segurança.Foto: Alissa De Leva/Pixabay
-
Algumas dessas exigências incluem a inspeção prévia das instalações, barreiras físicas e vigilância permanente.Foto: Richard T/Unsplash
-
Contudo, os produtos obtidos a partir desses projetos não poderão ser vendidos ou doados.Foto: Julia Teichmann/Pixabay
-
-
TambÃ©m foram criadas regras especÃficas para associaÃ§Ãµes de pacientes (pessoas jurÃdicas) que produzem derivados de forma exclusiva para seus associados.Foto: CannabisVera/Pixabay
-
Além disso, a cannabis passou a incorporar oficialmente a lista de substâncias sob “controle especial” no país.Foto: Erin Stone/Pixabay
-
Também fazem parte desta lista entorpecentes, psicotrópicos e precursores químicos.Foto: Markus Spiske/Unsplash
-
-
Especialistas afirmam que a nova regulamentação tende a destravar o desenvolvimento de medicamentos nacionais.Foto: Domenico Marcozzi/Pixabay
-
Um exemplo é que, com as novas regras, fica permitida a venda do canabidiol em farmácias de manipulação.Foto: Reprodução/TV Globo
-
Além da via oral e inalatória, foram liberadas as formas bucal, sublingual e dermatológica.Foto: Freepik
-
-
Pacientes com doenças debilitantes graves agora podem utilizar produtos com concentração de THC acima de 0,2% (antes restrito a casos terminais).Foto: Freepik/jcomp
-
Há ainda a expectativa de queda nos preços para pacientes e para o SUS, já que a produção nacional pode diminuir a dependência de importações e enfraquecer o mercado ilegal.Foto: cytis/Pixabay
-
Vale ressaltar que permanece proibido o plantio de cannabis para uso recreativo e pela população em geral.Foto: Julia Teichmann/Pixabay
-
-
Em relação à cannabis de Alto Teor — ou seja, com THC maior do que 0,3% —, o cultivo fica restrito exclusivamente a pesquisas científicas e ambientes experimentais.Foto: Rex Medlen/Pixabay