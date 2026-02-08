Estudo altera percepção histórica envolvendo dinossauros com chifres
Essa visão começou a mudar com um estudo que reexaminou materiais encontrados na Hungria.Foto: Unsplash/Zsolt Cserna
Foram reveladas características típicas dos ceratopsianos, como um bico curvado e um palato arqueado — traços comuns dos dinossauros com chifres.Foto: Domínio Público
Historicamente, muitos desses fósseis eram classificados como pertencentes aos iguanodontídeos, por apresentarem semelhanças externas com esse grupo.Foto: Domínio Público
Segundo os pesquisadores, essa interpretação equivocada ocorreu porque ambos compartilham um ancestral distante.Foto: Divulgação/Museu Nacional
Além disso, os iguanodontídeos e os ceratopsianos desenvolveram traços parecidos ao longo da evolução.Foto: Wikimedia Commons/Nobu Tamura
A revisão não se limitou a essa espécie. Outros exemplares europeus também foram reavaliados, revelando erros de identificação mantidos por décadas.Foto: Divulgação/Jorge Blanco
Um dos casos mais simbÃ³licos envolve um fÃ³ssil da RomÃªnia que mudou de nome: antes chamado Zalmoxes shqiperorum, passou a ser classificado como Ferenceratops shqiperorum.Foto: DomÃnio PÃºblico
O paleontólogo Franz Nopcsa tinha uma teoria de que a Europa do período Cretáceo teria abrigado linhagens peculiares em ambientes insulares — hipótese que ele não conseguiu comprovar.Foto: Reprodução/Facebook Dino Tchê
Ao mesmo tempo, os novos dados colocam em xeque a ideia de que a fauna europeia era isolada das demais regiões do planeta.Foto: Ellicia/Unsplash
A identificação de ceratopsianos sugere que o continente pode ter funcionado como uma rota de dispersão entre a Ásia e a América do Norte, por meio de ilhas e pontes terrestres.Foto: Christian Lue/Unsplash
As descobertas alteram a forma como se interpreta a história evolutiva da região.Foto: EESOFUFFZICH/Unsplash