Estudo altera percepção histórica envolvendo dinossauros com chifres

Redação Flipar
  • <p>Essa visão começou a mudar com um estudo que reexaminou materiais encontrados na Hungria.</p>

     Foto: Unsplash/Zsolt Cserna
  • <p>Foram reveladas características típicas dos ceratopsianos, como um bico curvado e um palato arqueado — traços comuns dos dinossauros com chifres.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Historicamente, muitos desses fósseis eram classificados como pertencentes aos iguanodontídeos, por apresentarem semelhanças externas com esse grupo.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Segundo os pesquisadores, essa interpretação equivocada ocorreu porque ambos compartilham um ancestral distante.</p>

     Foto: Divulgação/Museu Nacional
  • <p>Além disso, os iguanodontídeos e os ceratopsianos desenvolveram traços parecidos ao longo da evolução.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Nobu Tamura
  • <p>A revisão não se limitou a essa espécie. Outros exemplares europeus também foram reavaliados, revelando erros de identificação mantidos por décadas.</p>

     Foto: Divulgação/Jorge Blanco
  • <p>Um dos casos mais simbÃ³licos envolve um fÃ³ssil da RomÃªnia que mudou de nome: antes chamado Zalmoxes shqiperorum, passou a ser classificado como Ferenceratops shqiperorum.</p>

     Foto: DomÃ­nio PÃºblico
  • <p>O paleontólogo Franz Nopcsa tinha uma teoria de que a Europa do período Cretáceo teria abrigado linhagens peculiares em ambientes insulares — hipótese que ele não conseguiu comprovar.</p>

     Foto: Reprodução/Facebook Dino Tchê
  • <p>Ao mesmo tempo, os novos dados colocam em xeque a ideia de que a fauna europeia era isolada das demais regiões do planeta.</p>

     Foto: Ellicia/Unsplash
  • <p>A identificação de ceratopsianos sugere que o continente pode ter funcionado como uma rota de dispersão entre a Ásia e a América do Norte, por meio de ilhas e pontes terrestres.</p>

     Foto: Christian Lue/Unsplash
  • <p>As descobertas alteram a forma como se interpreta a história evolutiva da região.</p>

     Foto: EESOFUFFZICH/Unsplash
