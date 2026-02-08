Ícone do jazz encontrado morto em cabine de cruzeiro já gravou com brasileiro; conheça Ken Peplowski
A equipe do navio Celebrity Summit deu falta do artista após ele não comparecer a uma apresentação agendada para as 16h.Foto: Divulgação
A organização do evento lamentou a perda repentina no último dia da viagem.Foto: Reprodução @peplowskiken
Peplowski construiu uma extensa discografia dedicada à tradição do jazz clássico. Conheça mais sobre ele!Foto: Reprodução @peplowskiken
Ainda criança, ele rapidamente demonstrou talento incomum para instrumentos de sopro.Foto: Chris Bair/Unsplash
A consagração veio através de sua longa parceria com a prestigiada gravadora Concord Records, quando lançou dezenas de álbuns aclamados.Foto: Reprodução @peplowskiken
Em 2019, ele gravou um disco com o guitarrista brasileiro Diego Figuereido, intitulado “Amizade”.Foto: Reprodução @peplowskiken
Antes de morrer, o músico vinha sendo o diretor artístico do Sarasota Jazz Festival, do Newport Beach Jazz Party e do Oregon Coast Jazz Party em Newport.Foto: Reprodução @peplowskiken
