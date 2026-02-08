Assine
Ícone do jazz encontrado morto em cabine de cruzeiro já gravou com brasileiro; conheça Ken Peplowski

Redação Flipar
  A equipe do navio Celebrity Summit deu falta do artista após ele não comparecer a uma apresentação agendada para as 16h.

    A equipe do navio Celebrity Summit deu falta do artista após ele não comparecer a uma apresentação agendada para as 16h.

     Foto: Divulgação
  A organização do evento lamentou a perda repentina no último dia da viagem.

    A organização do evento lamentou a perda repentina no último dia da viagem.

     Foto: Reprodução @peplowskiken
  Peplowski construiu uma extensa discografia dedicada à tradição do jazz clássico. Conheça mais sobre ele!

    Peplowski construiu uma extensa discografia dedicada à tradição do jazz clássico. Conheça mais sobre ele!

     Foto: Reprodução @peplowskiken
  Ainda criança, ele rapidamente demonstrou talento incomum para instrumentos de sopro.

    Ainda criança, ele rapidamente demonstrou talento incomum para instrumentos de sopro.

     Foto: Chris Bair/Unsplash
  A consagração veio através de sua longa parceria com a prestigiada gravadora Concord Records, quando lançou dezenas de álbuns aclamados.

    A consagração veio através de sua longa parceria com a prestigiada gravadora Concord Records, quando lançou dezenas de álbuns aclamados.

     Foto: Reprodução @peplowskiken
  Em 2019, ele gravou um disco com o guitarrista brasileiro Diego Figuereido, intitulado "Amizade".

    Em 2019, ele gravou um disco com o guitarrista brasileiro Diego Figuereido, intitulado “Amizade”.

     Foto: Reprodução @peplowskiken
  Antes de morrer, o músico vinha sendo o diretor artístico do Sarasota Jazz Festival, do Newport Beach Jazz Party e do Oregon Coast Jazz Party em Newport.

    Antes de morrer, o músico vinha sendo o diretor artístico do Sarasota Jazz Festival, do Newport Beach Jazz Party e do Oregon Coast Jazz Party em Newport.

     Foto: Reprodução @peplowskiken
