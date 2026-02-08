Assine
Chineses desenvolvem robô que é capaz de agir como pássaro

Redação Flipar
    No início de setembro, eles divulgaram um estudo sobre o RoboFalcon 2.0, como vem sendo chamado.

     Foto: Divulgação/Science Advances
    Diferente de robôs anteriores inspirados em insetos, este novo projeto emula o movimento vertebrado tridimensional.

     Foto: Divulgação/Science Advances
    Nesse movimento, a sustentação para o voo é gerada apenas na descida das asas, enquanto a subida é aerodinamicamente inativa, uma característica típica de aves e morcegos.

     Foto: paislie/Pixabay
    A principal inovação do RoboFalcon 2.0 é um mecanismo único que combina três movimentos (bater, varrer e dobrar) em um único ciclo, algo inédito na robótica.

     Foto: Kev/Pixabay
    Testes em voos reais e túneis de vento comprovaram a capacidade de decolagem autônoma do protótipo.

     Foto: Max van den Oetelaar/Unsplash
    Apesar dos avanços, os robôs ainda podem precisar de auxílio para a decolagem em alguns cenários.

     Foto: Reprodução
    O estudo foi desenvolvido pela Northwestern Polytechnical University, que fica em Xi’an, capital da província de Shaanxi.

     Foto: Wikimedia Commons/Vik Kumar
    A pesquisa foi publicada na Science Advances e reforça o potencial de criar veículos aéreos mais precisos e eficientes.

     Foto: Alessio Soggetti/Unsplash
    “Nosso estudo destaca uma solução de engenharia prática para um problema biônico raramente discutido”, diz um trecho da publicação.

     Foto: Divulgação/Science Advances
    Essa não é a primeira vez que cientistas desenvolvem robôs inspirados em aves. Em dezembro de 2024, cientistas da Escola Politécnica Federal de Lausana (EPFL), na Suíça, apresentaram o RAVEN.

     Foto: Reprodução
    O robô é capaz de caminhar, saltar e voar de forma autônoma, sem depender de pistas de decolagem.

     Foto: Reprodução
    O design foi baseado em movimentos de corvos e gralhas.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o
    Seu sistema de pernas, que imita as articulações de aves, permite que ele impulsione seu voo com um salto, economizando energia e alcançando lugares inacessíveis para drones tradicionais.

     Foto: Reprodução
    O objetivo principal é expandir as capacidades dos drones para missões de resgate, inspeção e monitoramento em terrenos complexos e de difícil acesso.

    Foto: Reprodução
    Além disso, a pesquisa sobre o princípio de “rigidez variável” das pernas do robô tem potencial aplicação no desenvolvimento de próteses e dispositivos de mobilidade na área da saúde.

     Foto: Reprodução
    Desde 2019, a China aposta no desenvolvimento de um robô-pássaro. Na época, foi apresentado o “Wind Rider”, desenvolvido pela Bee-eater Technology.

     Foto: Reprodução
    Apresentado na World Robot Conference na China, ele já era capaz de planar com o vento ou voar com energia elétrica.

    Foto: Reprodução
    Segundo seu desenvolvedor, o drone tem aplicações científicas, educacionais e práticas, como afastar aves em aeroportos ou permitir voos discretos.

     Foto: Reprodução
