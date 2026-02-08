Cientistas descobrem pássaro que viveu na pré-história e que tinha dentes
Esta espécie possui bico alongado e cheio de dentes, que leva a ciência a crer que o animal teria comido peixes. Com 120 milhões de anos, ela viveu no período Cretáceo (145 milhões a 66 milhões de anos atrás) no nordeste chinês.Foto: Instagram @paleontologista
Ele tinha aproximadamente 30 cm de comprimento, como um quero-quero (Vanellus chilensis) moderno. O estudo publicado pela revista científica Current Biology analisou o conteúdo do estômago de um pássaro desta espécie.Foto: Instagram @paleontologista
Os pesquisadores apostaram na dieta carnívora da espécie por conta das semelhanças de seu crânio e bico. Eles possuem as mesmas características dos martins-pescadores (Alcedinidae).Foto: Instagram @paleontologista
No estudo, os cientistas descobriram que as espécies que tinham peixes no estômago não se pareciam muito com o Longipteryx. Foi então que a cientista Jingmai O’Connor notou uma espécie no Museu de Campo de História Natural de Chicago com o estômago cheio.Foto: Instagram @paleontologista
Ao analisar o conteúdo do pássaro extinto, foram vistas sementes cobertas de polpa. No entanto, na época, ainda não existiam frutas nas plantas com flores, que ainda estavam evoluindo.Foto: Jonathan Chen/Wikimédia Commons
O alimento era provavelmente um ancestral das gimnospermas, atualmente representadas pelas coníferas e ginkgos. Já os grandes dentes na parte frontal da boca e a grossura do esmalte lembram um hiper-carnívoro, como um alossauro.Foto: I, Laikayiu/Wikimédia Commons
Uma teoria sobre o bico munido de dentes aposta nas brigas entre indivíduos. Algo semelhante aos beija-flores modernos, que usam seus bicos compridos para disputar comida com membros da mesma espécie. Veja outras espécies de aves pré-históricas.Foto: Reprodução Zenodo
Archaeopteryx é um gênero fóssil de dinossauro terópode emplumado. Assim, a espécie-tipo é denominada Archaeopteryx lithographica e algumas vezes é referida pela palavra alemã Urvogel, que significa “primeira ave” ou “ave original”.Foto: H. Raab/Wikimédia Commons
Ela viveu durante o período Jurássico (150 milhões de anos atrás), no que agora é o sul da Alemanha. Na época, a Europa era um arquipélago em um mar raso tropical quente, muito mais perto do equador do que é agora.Foto: Durbed/Wikimédia Commons
Confuciusornis é um género fóssil de aves primitivas, do tamanho de um corvo, que habitou a Terra entre 125 e 140 milhões de anos atrás.Foto: Tommy/Wikimédia Commons
Os seus fósseis foram encontrados nas formações geológicas de Yixian e Jiufotang, ambos na China. Da mesma forma que as aves atuais, o Confuciusornis possuía um bico sem dentes.Foto: James St. John/Wikimédia Commons
Hesperornis é um gênero de ave semelhante ao corvo-marinho, que viveu durante a primeira metade da idade do Campaniano, do período Cretáceo Superior.Foto: Loozrboy/Wikimédia Commons
Hesperornis era um ave grande, atingindo até 1,8 metros de comprimento. Ela praticamente não tinha asas e nadava com suas poderosas patas traseiras.Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
Estudos sobre os pés, inicialmente, indicaram que Hesperornis e parentes tinham dedos lobados semelhantes aos mergulhões modernos. Isso em oposição aos dedos palmados como visto na maioria das aves aquáticas, como os mergulhões.Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
Ichthyornis é um gênero extinto de ornithuran dentuço, semelhante a uma ave marinha, do final do período Cretáceo da América do Norte.Foto: MCDinosaurhunter/Wikimédia Commons
Ichthyornis significa “pássaro peixe”, pois acredita-se que esta ave se alimentava de peixes e chegava a mergulhar atrás dos mesmos.Foto: El fosilmaníaco/Wikimédia Commons
Titanis é um gênero de forusracídeos, uma família extinta de grandes aves predadoras, da ordem Cariamiformes. Eles habitaram os Estados Unidos durante o Plioceno e o início do Pleistoceno.Foto: H. Raab/Wikimédia Commons
Ela era uma ave predadora, não voadora, que se pensa ter vivido em um período entre 5 a 1.8 milhões de anos atrás, na América do Norte e do sul. É o único membro do gênero e deve o seu nome ao colecionador de holótipos Benjamin Waller.Foto: Dmitry Bogdanov/Wikimédia Commons
O Gastornis gigante ou Diatryma reinava soberano nas planícies da América do Norte. Com mais de 2 metros de altura e o crânio quase equivalente ao de um cavalo atual, essas aves rapineiras gigantes não voavam, mas corriam muito velozmente.Foto: Eden, Janine/Wikimédia Commons
As moas são um grupo extinto de nove espécies de aves, não voadoras, endêmicas da Nova Zelândia. As duas maiores espécies, Dinornis robustus e Dinornis novaezelandiae, atingiam 3,6 metros de altura, com o pescoço estendido, e pesavam cerca de 230 kg.Foto: Otago Museum
Phorusrhacos foi um gênero de aves predatórias gigantes que viveram na Patagônia, que contém a única espécie de Phorusrhacos longissimus.Foto: ?????/Wikimédia Commons
Os seus parentes mais próximos, que vivem até a atualidade, são as aves seriemas. Porém, o Phorusrhacos era muito maior do que o seriemas e parecia mais com um avestruz.Foto: Flickr Mo Hassan
Os pterossauros constituem uma ordem extinta da classe Reptilia, que corresponde aos répteis voadores do período Mesozóico. Embora sejam seus contemporâneos, estes animais não eram dinossauros.Foto: Susanne Henßen/Creative Commons
O grupo surgiu no Triássico Superior e desapareceu na Extinção do Cretáceo-Paleogeno, há aproximadamente 66 milhões de anos.Foto: Reprodução Youtube Canal AFP Português