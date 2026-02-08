Assine
Celebridades protestam contra a baixa representatividade de latinos em Hollywood

Redação Flipar
    Entre os signatários estão nomes conhecidos como o da atriz Eva Longoria, que atuou na série “Desperate Housewives” e do ator John Leguizamo, de “John Wick: Um Novo Dia para Matar”.

     

     Foto: Divulgação
    No texto, os autores afirmam que a reivindicação não se refere a um caso isolado, mas a um padrão estrutural.

     Foto: Sohrob Tahmasebi por Pixabay
    “Trata-se de um sistema que repetidamente ignora talentos latinos qualificados, mesmo quando nossas identidades, histórias e experiências alimentam as narrativas mais marcantes”, diz um trecho da carta.

     Foto: Reprodução
    Dados recentes reforçam a denúncia: em 2024, latinos ocuparam apenas 1% dos papéis principais nos filmes mais lucrativos de Hollywood.

     Foto: Pexels/Paul Deetman
    Na TV, latinos ocupam cerca de 6% dos papéis, sendo frequentemente associados a estereótipos.

     Foto: Reprodução/ABC
    O estopim para o movimento foi a recente polêmica envolvendo o filme “Deep Cuts”, dirigido pelo canadense Sean Durkin.

     Foto: Divulgação
    Isso porque, o papel, originalmente descrito na obra literária como de ascendência mexicana e judia, havia sido entregue a uma atriz branca.

     Foto: Divulgação/Netflix
    O documento não apenas aponta falhas, mas sugere soluções práticas, como a contratação estratégica de executivos latinos em cargos de decisão.

     Foto: Thea Hdc/Unsplash
    O movimento atual é parte de uma luta centenária. Nos anos 1920, o governo mexicano protestou contra a forma como os atores latinos eram representados em Hollywood. Em 2020, uma carta reuniu mais de 270 assinaturas exigindo mudanças na indústria.

     Foto: Flickr Michelle de Lazari Ferreira
