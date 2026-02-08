Saiba por que levamos “choque” ao bater o cotovelo ou o joelho. A ciência explica
Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso.Foto: imagem gerada por i.a
Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão.Foto: imagem gerada por i.a
Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura.Foto: imagem gerada por i.a
Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação.Foto: imagem gerada por i.a
Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensaçãoFoto: imagem gerada por i.a
Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso.Foto: Reprodução/TV Globo
Problemas na coluna, como hérnias de disco, podem provocar choques que irradiam para braços ou pernas. Isso acontece quando raízes nervosas são pressionadas.Foto: Imagem de Kevin por Pixabay
Ansiedade e estresse intenso também estão associados a sensações elétricas no corpo. A tensão muscular e a hipervigilância amplificam estímulos normais.Foto: Freepik
Descargas elétricas leves podem ocorrer ainda por desidratação ou desequilíbrio de minerais. Potássio, cálcio e magnésio têm papel importante na condução nervosa.Foto: imagem gerada por i.a
Na maioria das vezes, choques ocasionais não indicam algo grave. Eles tendem a desaparecer rapidamente, sem deixar sequelas.Foto: imagem gerada por i.a
É importante observar a frequência e a intensidade dessas sensações. Quando se tornam repetidas ou dolorosas, merecem atenção. Choques acompanhados de fraqueza, dormência persistente ou perda de força podem indicar problemas neurológicos.Foto: imagem gerada por i.a
Traumas repetidos em uma mesma região aumentam o risco de irritação nervosa crônica. Por isso, proteger articulações e evitar impactos é fundamental.Foto: imagem gerada por i.a
Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, o ideal é procurar um médico. Uma avaliação adequada ajuda a identificar a causa e orientar o tratamento correto.Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
