Autoridades acusam governo americano de ‘esconder a verdade’ em documentário sobre vida alienígena

    Com um engajamento digital massivo, o trailer de “The Age of Disclosure” superou 22 milhões de visualizações nas redes sociais desde seu lançamento, em janeiro.

    A obra tem demonstrado não só o interesse crescente do público acerca do assunto, mas também uma mudança no modo como Hollywood trata os fenômenos aéreos não identificados (UAPs, na sigla em inglês).

    Enquanto permanece nos cinemas para cumprir os requisitos de premiações, o tema tem “bombado” nas redes sociais.

    Diversas hashtags tem dominado X, TikTok e Reddit, alimentando discussões entre entusiastas do assunto.

    Especialistas em ufologia acreditam que a participação do diretor Dan Farah, que tem conexões em Hollywood, pode inaugurar uma fase de projetos mais sérios sobre o tema.

    O filme se destaca por sua “seriedade institucional”, contrastando com o sensacionalismo comum em outras produções de streamings.

    O elenco não é composto por meros teóricos da conspiração, mas sim por 34 depoentes com credenciais no governo, Forças Armadas e agências de inteligência dos Estados Unidos.

    Filmado ao longo de três anos, o filme inclui falas de figuras envolvidas em tentativas de aprovar legislações de transparência sobre UAPs, como os senadores Kirsten Gillibrand e Marco Rubio, atual Secretário de Estado.

    O trailer já evidencia o tom da produção: trilha sonora de suspense, autoridades apresentando seus históricos profissionais e afirmações diretas sobre a existência de vida não humana.

    Entre os destaques está a declaração do ex-oficial Jay Stratton, que afirma ter visto pessoalmente naves e seres alienígenas.

    “Eu vi, com meus próprios olhos, naves e seres não humanos”, afirmou ele, que é o único indivíduo em todo o Departamento de Defesa que teve papel central nos três programas de investigação de UAPs.

    A narrativa é conduzida por Luis Elizondo, ex-chefe do programa do Pentágono dedicado ao estudo de ameaças aeroespaciais.

    Ele entregou o cargo em 2017 em protesto contra o “excesso de sigilo” determinado pelo governo dos Estados Unidos.

    A narrativa se desdobra em três atos com um ritmo mais cadenciado, buscando convencer céticos ao apresentar fatos extraordinários com alguma credibilidade.

    O 1º ato, por exemplo, detalha o notório incidente “Tic Tac” de 2004, no qual pilotos da Marinha norte-americana filmaram um objeto alongado de 12 metros sobre o Oceano Pacífico.

    Já o 2º ato se aprofunda no histórico de acobertamento, revelando décadas de investigações secretas, incluindo o “Programa Legacy”, focado em engenharia reversa de tecnologia extraterrestre.

    Por fim, o ato final culmina com políticos, militares e denunciantes unindo forças para exigir que os Estados Unidos revelem o que sabem de uma vez por todas.

    Ao menos até 12 de dezembro, o documentário só se encontrava disponível no Brasil para aluguel ou compra dentro da Amazon Prime Video, com o título “A Era do Desacobertamento”.

