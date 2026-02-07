Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mordomo revela reação de Rainha quando soube que estava prestes a morrer

RF
Redação Flipar
  • <p>Na ocasião, Elizabeth fez um pedido aos médicos: “Vocês podem me manter viva para isso?”, referindo-se à celebração de 70 anos de reinado. Para alcançar a meta, aceitou transfusões e seguiu com disciplina as recomendações médicas.</p>

    Na ocasião, Elizabeth fez um pedido aos médicos: “Vocês podem me manter viva para isso?”, referindo-se à celebração de 70 anos de reinado. Para alcançar a meta, aceitou transfusões e seguiu com disciplina as recomendações médicas.

     Foto: Michael Garnett / Flickr
  • <p>Para prolongar a vida, abriu mão de prazeres como os tradicionais gim-tônica e martinis, substituídos por sucos de maçã ou tomate aos domingos. Assim, conseguiu participar das celebrações do Jubileu e superou as expectativas dos médicos.</p>

    Para prolongar a vida, abriu mão de prazeres como os tradicionais gim-tônica e martinis, substituídos por sucos de maçã ou tomate aos domingos. Assim, conseguiu participar das celebrações do Jubileu e superou as expectativas dos médicos.

     Foto: Foreign, Commonwealth & Development Office
  • <p>A monarca morreu em 8 de setembro de 2022. Seus últimos meses foram vividos no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde permaneceu cercada por familiares e em ambiente reservado até o fim.</p>

    A monarca morreu em 8 de setembro de 2022. Seus últimos meses foram vividos no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde permaneceu cercada por familiares e em ambiente reservado até o fim.

     Foto: Stuart Yeates from Oxford, UK - Flickr
  • <p>Com a morte de Elizabeth, a ascensão do rei Charles III ao trono em 2022 marcou o início de uma nova era para a monarquia britânica, a mais famosa do mundo.</p>

    Com a morte de Elizabeth, a ascensão do rei Charles III ao trono em 2022 marcou o início de uma nova era para a monarquia britânica, a mais famosa do mundo.

     Foto: Reprodução do Twitter @siteptbr
  • <p>Com a mudança de monarca, a linha de sucessão também sofreu alterações, estabelecendo a ordem dos próximos herdeiros ao trono.</p>

    Com a mudança de monarca, a linha de sucessão também sofreu alterações, estabelecendo a ordem dos próximos herdeiros ao trono.

     Foto: Força Aérea Real
  • <p>Desde 2013, a Lei de Sucessão à Coroa removeu a preferência masculina, estabelecendo a primogenitura absoluta. Ou seja, o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, herda o trono. Veja como ficará a ordem!</p>

    Desde 2013, a Lei de Sucessão à Coroa removeu a preferência masculina, estabelecendo a primogenitura absoluta. Ou seja, o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, herda o trono. Veja como ficará a ordem!

     Foto: Reprodução/G1
  • <p>1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão.</p>

    1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão.

     Foto: Royal Navy - Wikimédia Commons
  • <p>William é casado com Kate Middleton, Duquesa de Gales, e tem três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis.</p>

    William é casado com Kate Middleton, Duquesa de Gales, e tem três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis.

     Foto: Flickr Trend bursts
  • <p>2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão.</p>

    2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão.

     Foto: Youtube/ AFP Português
  • <p>O garoto ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II.</p>

    O garoto ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II.

     Foto: Duquesa de Cambridge/Palácio de Kensington/Divulgação
  • <p>3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry.</p>

    3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry.

     Foto: Reprodução/@princeandprincessofwales
  • <p>4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão.</p>

    4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real.</p>

    5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real.

     Foto: Youtube/ TODAY
  • <p>Existe outra mudança importante. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra. Mas essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013.</p>

    Existe outra mudança importante. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra. Mas essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013.

     Foto: reprodução TV
  • <p>Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013.</p>

    Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013.

     Foto: Instagram @kensingtonroyal
  • <p>Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão. Os filhos de futuros monarcas ainda precisam ser criados na fé anglicana.</p>

    Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão. Os filhos de futuros monarcas ainda precisam ser criados na fé anglicana.

     Foto: tsaiproject - Wikimédia Commons
  • <p>A linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações.</p>

    A linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações.

     Foto: Reprodução TV
  • <p>Caso o rei abdique do trono — algo que raramente acontece –, de acordo com uma lei chamada Ato de Regência de 1937, outra pessoa é escolhida para governar a Coroa da Inglaterra temporariamente, até que o próximo na linha de sucessão possa assumir.</p>

    Caso o rei abdique do trono — algo que raramente acontece –, de acordo com uma lei chamada Ato de Regência de 1937, outra pessoa é escolhida para governar a Coroa da Inglaterra temporariamente, até que o próximo na linha de sucessão possa assumir.

     Foto: Reprodução de Flickr SandyEm
  • <p>O Ato de Regência também diz o que fazer se o rei ficar gravemente doente ele não é removido do cargo e continua fazendo suas obrigações constitucionais o máximo que puder.</p>

    O Ato de Regência também diz o que fazer se o rei ficar gravemente doente ele não é removido do cargo e continua fazendo suas obrigações constitucionais o máximo que puder.

     Foto: Reprodução/G1
  • <p>Se o rei ou a rainha não puder comparecer a eventos públicos ou cumprir outras obrigações, alguém é escolhido para isso, sendo chamado de regente. Não precisa ser da linha de sucessão. Pode ser um conselheiro de estado.</p>

    Se o rei ou a rainha não puder comparecer a eventos públicos ou cumprir outras obrigações, alguém é escolhido para isso, sendo chamado de regente. Não precisa ser da linha de sucessão. Pode ser um conselheiro de estado.

     Foto: Reprodução de TV
  • <p>Desde 1688, o monarca governa junto com o parlamento britânico, que também supervisiona o reinado. Se achar necessário, o parlamento pode tirar o poder do rei ou da rainha por comportamento inadequado.</p>

    Desde 1688, o monarca governa junto com o parlamento britânico, que também supervisiona o reinado. Se achar necessário, o parlamento pode tirar o poder do rei ou da rainha por comportamento inadequado.

     Foto: Samuel Regan-Asante Unsplash
  • <p>Fora esses casos, o próximo na linha de sucessão se torna rei imediatamente após a morte do antecessor, sem um período de transição. A coroação só ocorre após a aprovação do parlamento e de um conselho privado composto por membros de vários setores do governo britânico.</p>

    Fora esses casos, o próximo na linha de sucessão se torna rei imediatamente após a morte do antecessor, sem um período de transição. A coroação só ocorre após a aprovação do parlamento e de um conselho privado composto por membros de vários setores do governo britânico.

     Foto: Simona Marinkova Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay