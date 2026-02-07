Assine
Documentos históricos revelam detalhes de Chica da Silva

    A produção foi lançada em fevereiro de 2025 e usou elementos como sua carta de alforria e um testamento inédito, que ainda aguarda restauração devido à sua fragilidade.

     Foto: reprodução/youtube
    O filme também contextualiza sua vida nas cidades mineiras onde viveu, como Diamantina, Serro, Milho Verde e Santa Luzia, ajudando a compreender melhor a sociedade da época.

     Foto: reprodução/youtube
    Além do documentário, a história de Chica da Silva foi revisitada em uma nova ópera da Fundação Clóvis Salgado.

     Foto: secretaria de cultura-mg
    A música original foi composta por Marcus Viana, que trabalhou com o tema na trilha da novela “Xica da Silva”, da Rede Manchete.

    Foto: Divulgação/Gláucia Rodrigues
    O libreto é baseado no livro “Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito”, da historiadora Júnia Ferreira Furtado, que também colaborou no documentário do TJMG.

     Foto: divulgação/amazon
    Chica da Silva, cujo nome completo era Francisca da Silva de Oliveira, foi uma figura histórica brasileira do século 18, conhecida por sua trajetória singular e por desafiar as convenções sociais e raciais de sua época.

     Foto: reprodução/youtube
    Nascida por volta de 1732, em Vila do Príncipe (atual Serro), em Minas Gerais, era filha de uma escravizada africana e de um homem branco.

    Foto: Antônio Luiz Dias de Andrade/Centro de Memoria - Unicamp (CMU)
    Chica foi escravizada até ser alforriada por João Fernandes de Oliveira, um contratador de diamantes influente na região.

     Foto: flickr - Agência Brasil Fotografias
    Os dois viveram juntos por anos e tiveram 13 filhos, sendo que Chica foi tratada com respeito e luxo, algo incomum para uma mulher negra e ex-escravizada naquela época.

    Foto: pexels Bruno Scramgnon
    Chica se tornou dona de propriedades e escravos, e participava ativamente da vida social e religiosa da comunidade, frequentando igrejas e irmandades reservadas à elite branca.

     Foto: reprodução/youtube
    Chica da Silva tornou-se símbolo de poder e influência, conhecida por festas luxuosas e pelo domínio sobre sua casa e negócios.

     Foto: reprodução
    Chica faleceu em 1796, deixando um legado que continua a ser estudado e reinterpretado até os dias atuais.

     Foto: reprodução
    Sua história foi romantizada ao longo dos anos, especialmente na literatura, cinema e televisão. Relembre atrizes que já interpretaram Chica da Silva!

     Foto: reprodução/tv manchete
    Zezé Motta, no filme “Xica da Silva” (1976), dirigido por Cacá Diegues: Este filme é um dos mais conhecidos e icônicos retratos da personagem.

     Foto: reprodução/instagram
    A icônica interpretação de Zezé Motta ajudou a consolidar a imagem de Chica como símbolo de superação.

     Foto: divulgação/embrafilme
    Taís Araújo na novela “Xica da Silva” (1996-1997), exibida pela TV Manchete: A minissérie foi um grande sucesso e ajudou a popularizar ainda mais a história de Chica.

     Foto: montagem/reprodução
    Começou com tudo! Foi um dos primeiros papéis de destaque da Taís Araújo na televisão. Ela tinha apenas 17 anos na época!

     Foto:
    Ruth de Souza: A lendária atriz Ruth de Souza também interpretou Chica da Silva em uma versão teatral da história, embora não tenha sido um filme ou série de TV.

     Foto: reprodução/instagram
