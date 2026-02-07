Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Mania nacional: Por que todo mundo usa sauna na Finlândia

RF
Redação Flipar
  • <p>Há, inclusive, um dito popular que fala “Construa primeiro sua sauna, depois a casa”. </p>

    Há, inclusive, um dito popular que fala “Construa primeiro sua sauna, depois a casa”.

    Foto: site finland.fi
  • <p>Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários. </p>

    Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários.

    Foto: Bleiglass - Wikimédia Commons
  • <p>E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo. </p>

    E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo.

    Foto: Imagem de Miki por Pixabay
  • <p>Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios.</p>

    Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios.

     Foto: Esa Riutta por Pixabay
  • <p>No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo. </p>

    No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo.

    Foto: gpointstudio por freepik
  • <p>Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas .</p>

    Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas .

     Foto: Huum por Unplash
  • <p>Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas. </p>

    Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas.

    Foto: Tapani Hellman por Pixabay
  • <p>Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo. </p>

    Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo.

    Foto: Jussum por Pixabay
  • <p>A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais. </p>

    A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais.

    Foto: Matt Seymour por Unplash
  • <p>Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80Â°C. </p>

    Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80Â°C.

    Foto: Gleb Albovsky por Unplash
  • <p> É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito.</p>

    É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito.

     Foto: Dylan Sauerwein por Unplash
  • <p>E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz.</p>

    E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz.

     Foto: Twitter @DrSkyrme
  • <p>Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo. </p>

    Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo.

    Foto: Huum por Unplash
  • <p>As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira. </p>

    As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira.

    Foto: Irina Sergeeva por Unplash
  • <p>As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido. </p>

    As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido.

    Foto: reprodução YouTube Canal Mikko NIemi
  • <p>A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso. </p>

    A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso.

    Foto: Reprodução YouTube Canal Mikko Niemi
  • <p>As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar.</p>

    As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar.

     Foto: freepik
  • <p>Também existe a sauna que tem controle de temperatura.</p>

    Também existe a sauna que tem controle de temperatura.

     Foto: HUUM Unplash
  • <p>E também há saunas elétricas, que costumam ser encontradas em espaços públicos como hotéis e condomínios.</p>

    E também há saunas elétricas, que costumam ser encontradas em espaços públicos como hotéis e condomínios.

     Foto: Anne Nygard por Unplash
  • <p>Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor. </p>

    Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor.

    Foto: Imagem de Ulrike Leone por Pixabay
  • <p>Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário. </p>

    Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário.

    Foto: Reprodução do site /finland.fi/pt/
  • <p>No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia (foto) adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado? Ops!</p>

    No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia (foto) adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado? Ops!

     Foto: Estoniansaunas pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay