Cristo Redentor tem Sala da Gratidão; saiba como funciona

RF
Redação Flipar
  • <p>Batizada de Sala da Gratidão, a área reunirá ex-votos enviados por católicos de diferentes partes do mundo. Ou seja, objetos, fotos, cartas e testemunhos oferecidos como prova de fé e gratidão.</p>

     Foto:
  • <p>A sala ficará próxima à Capela de Adoração Laudato Si’ e à Secretaria do Santuário. Com espaço para oração e agradecimento.</p>

     Foto:
  • <p>Os devotos podem amarra fitinhas de gratidão em vários pontos da sala, mantendo uma memória da graça alcançada.</p>

     Foto:
  • <p>Para participar, os fiéis podem registrar os testemunhos diretamente na Secretaria do Santuário ou enviar pelo e-mail gratidao@santuariocristoredentor.com.br.</p>

     Foto:
  • <p>Recentemente, o famoso site de viagem Tripadvisor elegeu o Cristo Redentor a 25ª melhor atração do mundo!</p>

     Foto: Jose Guertzenstein por Pixabay
  • <p>O ranking, que considerou tanto maravilhas naturais quanto construções feitas pelo homem, foi elaborado com base nos votos dos próprios viajantes usuários da plataforma.</p>

     Foto: Jose Guertzenstein por Pixabay
  • <p>A competição, chamada “Travellers’ Choice”, contou com a participação de mais de 8 milhões de atrações ao redor do mundo.</p>

     Foto: divulgação
  • <p>“Onde quer que você vá ao Rio, verá o Cristo Redentor pairando sobre você. É uma bela caminhada até a encosta, então pegue o trem ou um ônibus turístico para chegar ao topo”, descreve o Tripadvisor.</p>

     Foto: pexels Abraham Challco
  • <p>“Embora a estátua definitivamente valha uma visita, o que realmente surpreende é a vista panorâmica de 360 ??graus do horizonte da cidade”, completa a descrição da plataforma. Conheça mais sobre o Cristo Redentor!</p>

     Foto: wikimedia commons Arne Müseler
  • <p>Erguido a 710 metros de altura no topo do Corcovado, o Cristo Redentor é um dos monumentos mais famosos do mundo, abraçando a cidade do Rio de Janeiro com seus braços abertos que chegam a 28 metros de uma ponta à outra.</p>

     Foto: flickr Just a Brazilian man
  • <p>Mais do que um ponto turístico, a estátua, no estilo Art Deco, é um símbolo da fé católica, da esperança e da cultura brasileira.</p>

     Foto: Claudio Mariano Vaz - wikimedia commons
  • <p>A ideia da construção de uma grande estátua religiosa no topo do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em 1859 pelo padre Pedro Maria Boss e só ganhou impulso em 1921, com a aproximação do centenário da Independência do Brasil.</p>

     Foto: domínio público/wikimedia commons
  • <p>A concepção da estátua foi realizada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e o desenho final da face de Cristo foi feito pelo escultor francês Paul Landowski. </p>

    Foto: wikimedia commons Halley Pacheco de Oliveira
  • <p>A construção durou nove anos e envolveu o trabalho de centenas de operários.</p>

     Foto: domínio público/wikimedia commons
  • <p>Em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi finalmente inaugurado, tornando-se um marco instantâneo da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil.</p>

     Foto: divulgação/museu da imagem e do som/rj
  • <p>O Cristo Redentor é um lugar de peregrinação para fiéis de todo o mundo, e se tornou um símbolo da fé e da esperança.</p>

     Foto: reprodução globo
  • <p>Para chegar ao monumento, os visitantes podem usar um trem que sobe a encosta do Corcovado, com vista para a Mata Atlântica, ou optar por vans e trilhas que levam ao topo.</p>

     Foto: wikimedia commons rodolfolm
  • <p>Em 2007, o Cristo foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, consolidando seu status como um dos destinos turísticos mais importantes do planeta.</p>

     Foto: Divulgação Pedro Kirilos Riotur
  • <p>No interior do pedestal do Cristo Redentor, há uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.</p>

     Foto: Luciola Vilella/MTur
  • <p>Durante o ano, diversos eventos são realizados na base do Cristo, como missas, shows e apresentações culturais.</p>

     Foto: Twitter @Blog_Soberano
  • <p>Somando a altura da estátua com a do pedestal (38 m), o Cristo Redentor é a terceira maior escultura de Jesus Cristo no mundo.</p>

     Foto: wikimedia commons Arne Müseler
  • <p>A construção, que utilizou concreto armado e um revestimento de pedra-sabão (um material resistente ao tempo e fácil de ser moldado), foi uma empreitada desafiadora devido ao terreno íngreme e à falta de tecnologia avançada na época.</p>

     Foto: flickr David Berkowitz
  • <p>O monumento também é um ícone cultural, presente em filmes, músicas e obras de arte. Relembre algumas produções que mostraram o Cristo Redentor!</p>

     Foto: wikimedia commons Donatas Dabravolskas
  • <p>“O Homem do Rio” (1964): Neste filme de ação francês, Jean-Paul Belmondo vive um aventureiro que precisa encontrar um tesouro escondido no Rio de Janeiro. Em sua jornada, ele escala o Cristo Redentor em uma cena memorável.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>“007 Contra o Foguete da Morte” (1979): Com Roger Moore no papel principal, o agente secreto britânico enfrenta perigos no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor como testemunha de suas acrobacias.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>“2012” (2009): O blockbuster de Roland Emmerich apresenta um cenário apocalíptico, no qual o Cristo Redentor é um dos monumentos destruídos por desastres naturais. </p>

    Foto: divulgação
  • <p>“Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” (2011) – Este filme da franquia “Velozes e Furiosos” tem várias cenas ambientadas no Rio de Janeiro, incluindo vistas panorâmicas que mostram o Cristo Redentor.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>“Rio” (2011) – Embora seja um filme de animação, “Rio” mostra o Cristo Redentor em várias cenas, destacando a vida vibrante da cidade e seus marcos famosos.</p>

     Foto: reprodução
