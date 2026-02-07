Flores perenes: espécies que brotam e embelezam o ano inteiro
Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.Foto: H. Zell wikimedia commons
Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.Foto: Tony Alter - wikimedia commons
Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies.Foto: or RoyFocker wikimedia commons
Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.Foto:
Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.Foto: Pixabay
Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.Foto: Pixabay
Hibisco-anão – Compacto, produz flores vistosas quase diariamente, mesmo em espaços pequenos.Foto: Robert F.Tobler -wikimedia commons
-
É ideal para quem busca cor e vitalidade contínua no jardim ou na varanda.Foto: Kurt Stüber wikimedia commons
Tem origem na Ásia tropical e é amplamente cultivado em regiões de clima quente em todo o planeta.Foto: Abrahami wikimedia commons
Vinca – Resistente ao calor e à seca, exige pouca manutenção para florescer sem parar.Foto: Hectonichus wikimedia commons
Seu cultivo simples a torna popular para iniciantes e para espaços públicos.Foto: Shankar Narayan wikimedia commons
Nativa de Madagascar, a vinca hoje é encontrada em zonas tropicais e subtropicais ao redor do mundo.Foto: Didier Descouens - wikimedia commons
Gerânio – Com flores coloridas e folhas aromáticas, é perfeito para embelezar qualquer espaço.Foto: Vulkano Uwe Horst Friese wikimedia commons
A floração contínua e o perfume suave são seus maiores atrativos.Foto: Pixabay
Originário da África do Sul, o gerânio se espalhou e se adaptou a climas temperados e mediterrâneos.Foto: jacilluch wikimedia commons