Entenda a diferença entre Sheik, Sultão, Emir e Califa
-
O Qatar é governado pelo emir Tamim bin Hamad al-Thani (foto), que está no poder desde 2013, quando o pai dele, Hamad bin Khalifa Al-Thani, renunciou ao cargo.Foto: - Erin A. Kirk Cuomo
-
O termo emir vem do árabe Amir, que significa “comandante” ou “príncipe”. Na região, a expressão é usada para descrever um líder militar e/ou de um país. A grosso modo, é o rei da tradição muçulmana. Um muçulmano é quem pratica o Islamismo.Foto: Dep. Com. Pres. Ruanda
-
Uma curiosidade: os Emirados Árabes Unidos têm esse nome por sete regiões que eram governadas por um emir. São elas: Abu Dhabi, Dubai, Xarja, Ajmã, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujeira.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Apesar de todas elas terem muitas autonomias, há um presidente: Maomé bin Zayed Al Nahyan. Hoje, porém, os sete emirados são governados por xeques, também chamados de xeiques ou sheiks.Foto: - Imre Solt - Dubai Construction Update commons wikimedia
-
-
O termo xeque, curiosamente, é mais antigo que os próprios muçulmanos. Ele significa “um homem venerável de mais de 50 anos de idade”. Ou seja, é uma denominação mais ligada às questões religiosas, embora hoje também seja política, como nos Emirados Árabes Unidos.Foto: -Public Domain pxhere
-
Hoje em dia, o termo também pode ser usado para se referir a qualquer homem, por mais jovem que seja que tenha decorado todo o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, uma espécie de bíblia. A publicação tem cerca de 500 páginas. Para as mulheres, fala-se sheikha.Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil
-
O termo vem do Século I. Com a morte de Maomé, o maior líder religioso deles, o profeta Abu Bakr ganhou o título de califa, que em árabe significa sucessor. Maomé faleceu no ano de 632.Foto: - Autor Desconhecido - Dominio Publico
-
-
O termo hoje tem uma abrangência bem maior e serve para designar o líder de uma comunidade muçulmana. Atualmente, a denominação está em desuso. O grupo terrorista Estado Islâmico, por exemplo, é um califado. Eles acreditam que tudo o que fazem tem um fundo religioso.Foto: Badr al-Islam commons wikimedia
-
Há duas correntes do islamismo: os sunitas e o xiitas. Este último grupo é bem menor, mas mais radical. Eles, por exemplo, acreditam que só descendentes de Maomé possam ser califas.Foto: Mostafameraji / Commons wikimedia
-
Sultão, em árabe, significa “aquele que detém o poder”. Assim como as demais denominações, principalmente emir e califa, também é usado na política. Brunei e Omã são países governados por sultões.Foto: Brasil Escola
-
-
A religião muçulmana nasceu com a morte de Maomé, ou seja, há mais ou menos 1.500 anos. Além do principal profeta, os muçulmanos acreditam em outros dois: Jesus e Abraão. Este, porém, os arqueólogos nunca conseguiram provar a existência.Foto: Autor Desonhecido / Dominio Publico
-
O termo muçulmano, aliás, também vem do idioma árabe e deriva de “muslim”, que significa submisso. Um muçulmano, é, portanto um submisso aos três profetas, sendo Maomé o maior deles, e a Deus, a quem chamam de Allah.Foto: - Governo dos Estados Unidos Creative Commons
-
Maomé é uma figura tão importante para os muçulmanos que eles rezam, cinco vezes por dia, em direção a Meca. A cidade na Arábia Saudita é onde nasceu o profeta, por volta do ano de 571. Todo muçulmano adulto e sadio, aliás, tem que ir à cidade pelo menos uma vez na vida se tiver condições para isso.Foto: pxhere dominio publico
-
-
O islamismo é a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1,8 milhão de adeptos, o que representa aproximadamente 25% da população mundial. O catolicismo, com 30%, é a maior.Foto: pxhere Dominio Publico
-
Destes 1,8 milhão, cerca de 50% estão nos 15 países do sudeste e do sul da Ásia. A outra metade está basicamente espalhada pelo resto da Ásia e pelo Norte da África.Foto: - Pxhere - Creative Commons Dominio Publico
-
Na tradição muçulmana, as mulheres usam e valorizam muito o véu (hijab). Para elas, isso significa dignidade. Em alguns países, mais radicais, a relação íntima entre pessoas do mesmo gênero é proibida.Foto: commons wikimedia
-
-
Em todos, a poligamia é liberada, mas apenas homens podem ter mais de uma cônjuge. Aliás, o emir do Qatar tem três esposas: Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al-Thani, Anoud bint Mana Al Hajri e Noora bint Hathal Al Dosari. Ao todo, ele tem 13 filhos.Foto: photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jette Carr)