Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Superstições que são comuns no Brasil: tem alguma?

RF
Redação Flipar
  • <p>Devido à crendice originária da Idade Média que associavam gatos pretos a trevas e bruxarias, há muitas pessoas que ainda hoje consideram esses felinos portadores de má sorte.</p>

    Devido à crendice originária da Idade Média que associavam gatos pretos a trevas e bruxarias, há muitas pessoas que ainda hoje consideram esses felinos portadores de má sorte.

     Foto: Reprodução Cazé TV
  • <p>ONGs de defesa dos animais tentam afastar a superstição de que gato preto dá azar, o que afeta a adoção desses animais. No entanto, muita gente acredita na lenda. A seguir, veja outras superstições ainda muito presentes no Brasil!</p>

    ONGs de defesa dos animais tentam afastar a superstição de que gato preto dá azar, o que afeta a adoção desses animais. No entanto, muita gente acredita na lenda. A seguir, veja outras superstições ainda muito presentes no Brasil!

     Foto: Imagem de Lenka Novotná por Pixabay
  • <p>Influência da lua no corte dos cabelos – De acordo com essa crença, na Luna Nova se obtém um penteado renovado; na Lua Crescente, cabelos crescendo mais rápido; na Lua Cheia, se desejar mais volume; na Lua Minguante, cabelos crescendo mais vagarosos e saudáveis. </p>

    Influência da lua no corte dos cabelos – De acordo com essa crença, na Luna Nova se obtém um penteado renovado; na Lua Crescente, cabelos crescendo mais rápido; na Lua Cheia, se desejar mais volume; na Lua Minguante, cabelos crescendo mais vagarosos e saudáveis.

    Foto: Imagem de Sergio Serjão por Pixabay
  • <p>Planta espada de São Jorge – Também conhecida como espada de Iansã, é considerada um amuleto por muitos brasileiros. Posicionada ao lado da entrada de casas e comércios, teria o condão de afastar o mau-olhado e atrair boas energias. </p>

    Planta espada de São Jorge – Também conhecida como espada de Iansã, é considerada um amuleto por muitos brasileiros. Posicionada ao lado da entrada de casas e comércios, teria o condão de afastar o mau-olhado e atrair boas energias.

    Foto: JOAN/Wikimédia Commons
  • <p>Bater três vezes na madeira – Um hábito comum de brasileiros supersticiosos é seguir esse rito para impedir má sorte. O “toc-toc-toc” vem quando algo dito está associado a um fato ruim. </p>

    Bater três vezes na madeira – Um hábito comum de brasileiros supersticiosos é seguir esse rito para impedir má sorte. O “toc-toc-toc” vem quando algo dito está associado a um fato ruim.

    Foto: Reprodução do Facebook Dr. Christina Nguyen
  • <p>Onde estão as bolsas – Reza a lenda que deixar bolsas ou mochilas no chão provoca perda de dinheiro. A recomendação é deixá-las em cadeiras, mesas ou outras superfícies. </p>

    Onde estão as bolsas – Reza a lenda que deixar bolsas ou mochilas no chão provoca perda de dinheiro. A recomendação é deixá-las em cadeiras, mesas ou outras superfícies.

    Foto: Reprodução de Facebook
  • <p>Desvire os chinelos! – Uma das mais sinistras superstições prega que deixar chinelos de cabeça para baixo é sinal de mau presságio para as mães. Por via das dúvidas, os deixe de posição correta. </p>

    Desvire os chinelos! – Uma das mais sinistras superstições prega que deixar chinelos de cabeça para baixo é sinal de mau presságio para as mães. Por via das dúvidas, os deixe de posição correta.

    Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Elefante da fortuna – Segundo a crença, enfeitar a casa com uma escultura desse mamífero traz sorte financeira. Mas para fazer efeito, é preciso que a parte de trás da miniatura esteja apontada para a entrada da casa. </p>

    Elefante da fortuna – Segundo a crença, enfeitar a casa com uma escultura desse mamífero traz sorte financeira. Mas para fazer efeito, é preciso que a parte de trás da miniatura esteja apontada para a entrada da casa.

    Foto: Imagem de Igor Schubin por Pixabay
  • <p>Cuidado com escadas – Uma das mais famosas superstições diz que passar por baixo de escadas dá azar. Por via das dúvidas, é sempre melhor desviar do caminho. </p>

    Cuidado com escadas – Uma das mais famosas superstições diz que passar por baixo de escadas dá azar. Por via das dúvidas, é sempre melhor desviar do caminho.

    Foto: Flickr ARQBIKE
  • <p>Varrer os pés – Caso uma pessoa tenha os pés varridos acidentalmente por outra, ela jamais se casará. Caso de superstição com punição eterna. </p>

    Varrer os pés – Caso uma pessoa tenha os pés varridos acidentalmente por outra, ela jamais se casará. Caso de superstição com punição eterna.

    Foto: Reprodução Youtube canal Aline Lopes
  • <p>Coceira nas orelhas – Outra crença muito famosa é a de que se a pessoa está com as orelhas coçando (ou esquentando) é porque alguém está falando mal dela. </p>

    Coceira nas orelhas – Outra crença muito famosa é a de que se a pessoa está com as orelhas coçando (ou esquentando) é porque alguém está falando mal dela.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Mata Curiosidade
  • <p>Visitas desejáveis e indesejáveis – A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo. </p>

    Visitas desejáveis e indesejáveis – A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo.

    Foto: Reprodução de Youtube Canal Phantasmagoria
  • <p>Brinde sem mau agouro – Brindar com os copos vazios atrai má sorte. Após o gesto de saúde, o ritual diz que se deve fazer contato visual com quem participa da saudação e beber. </p>

    Brinde sem mau agouro – Brindar com os copos vazios atrai má sorte. Após o gesto de saúde, o ritual diz que se deve fazer contato visual com quem participa da saudação e beber.

    Foto: Imagem de Roberta Radini por Pixabay
  • <p>O número 13 – No Brasil, essa numeração é cercada de amor e ódio. Para uns, traz sorte, enquanto outros a associam a azar. </p>

    O número 13 – No Brasil, essa numeração é cercada de amor e ódio. Para uns, traz sorte, enquanto outros a associam a azar.

    Foto: Imagem de Nicholas_Demetriades por Pixabay
  • <p>Abrir o guarda-chuva dentro de casa – Uma antiga superstição diz que abrir o objeto nessas condições é fonte de muito azar. </p>

    Abrir o guarda-chuva dentro de casa – Uma antiga superstição diz que abrir o objeto nessas condições é fonte de muito azar.

    Foto: Flickr Renee DeKona
  • <p>Quebrar o espelho – Essa superstição é tradicional, todo brasileiro conhece. Ela diz que um espelho quebrado resulta em sete anos de azar. </p>

    Quebrar o espelho – Essa superstição é tradicional, todo brasileiro conhece. Ela diz que um espelho quebrado resulta em sete anos de azar.

    Foto: Flickr rayza mazurek
  • <p>Noivo que vê a noiva com o vestido – Outra superstição clássica diz que desde o noivado até o casamento o noivo não pode ver a amada com a roupa da cerimônia. Se isso acontecer, o casamento será um tormento. </p>

    Noivo que vê a noiva com o vestido – Outra superstição clássica diz que desde o noivado até o casamento o noivo não pode ver a amada com a roupa da cerimônia. Se isso acontecer, o casamento será um tormento.

    Foto: Imagem de Dominic Alberts por Pixabay
  • <p>São Longuinho – Muitos brasileiros já fizeram a curta prece ao perder um objeto: “São Longuinho, São Longuinho, se eu achar ‘tal coisa’ dou três pulinhos”. </p>

    São Longuinho – Muitos brasileiros já fizeram a curta prece ao perder um objeto: “São Longuinho, São Longuinho, se eu achar ‘tal coisa’ dou três pulinhos”.

    Foto: Reprodução Redes Sociais
  • <p>Comer aves na virada do ano – De acordo com esta crença, comer aves no Réveillon pode trazer um ano de retrocesso porque esses animais ciscam para trás. </p>

    Comer aves na virada do ano – De acordo com esta crença, comer aves no Réveillon pode trazer um ano de retrocesso porque esses animais ciscam para trás.

    Foto: Imagem de Maria Teresa Piedrahita por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay