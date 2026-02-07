Maior cafezal urbano do mundo fica no Brasil
Durante a florada, abelhas e marimbondos são monitorados por pesquisadores para garantir a fecundação das plantas. Esses insetos influenciam diretamente na qualidade, doçura e uniformidade dos grãos.Foto: Instituto Biologico Flickr
O IB usa redes entomológicas e armadilhas coloridas para estudar polinizadores sem prejudicar o meio ambiente. A pesquisa reforça práticas sustentáveis e mostra como ciência e natureza convivem na metrópole.Foto: Instituto Biológico/Flickr
Criado nos anos 1950, o cafezal do Instituto Biológico virou ponto turístico e celebra o café com o evento Sabor da Colheita. O espaço cultiva seis variedades de grãos e recebe visitantes gratuitamente mediante agendamento.Foto: reprodução TV Globo
O café, aliás, é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele aparece tanto na parte da manhã, para ajudar a dar energia para o dia, como em momentos depois do almoço ou até mesmo no fim de tarde. Veja curiosidades sobre o tema:Foto: pixabay
Como tudo surgiu – Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna”.Foto: julius schorzman - wikimedia commons
Existem dois tipos – São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor.Foto: xiaojie zhao - pixabay
Faz bem para saúde – É verdade que exagerar no café pode trazer complicações para o seu organismo. No entanto, um estudo publicado na revista acadêmica Annals of Internal Medicine indicou que tomar cerca de três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de morte, além do fato de o café ter antioxidantes.Foto: Freepik
Também faz mal para a saúde – Como destacado anteriormente, o café também pode fazer mal caso seja consumido em grandes quantidades. Ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, além de nervosismo e também insônia. Já em mulheres gestantes, o consumo exagerado de café pode causar atraso na formação cerebral do feto.Foto: jcomp freepik
Primeiras cafeterias – Você já parou para pensar como surgiram os primeiros estabelecimentos que vendiam café no mundo? A resposta é Oriente Médio. Foi lá que surgiram as primeiras cafeterias, que eram ambientes muito populares e que se tornaram um espaço para interação social.Foto: reprodução RPC
Os maiores consumidores – O natural é pensar que nós brasileiros são o povo que mais consome café no mundo, já que ele está incluso na vida de tantas pessoas. Porém, segundo a OIC, os maiores consumidores de café per capita no mundo são os finlandeses, pois lá cada pessoa bebe em média cerca de 12 quilos de café por ano.Foto: Pixabay
Quem vem na sequência – Ainda de acordo com essa pesquisa, é a Noruega, com 9,9 kg por pessoa ao ano. Fechando o top 3 temos a Islândia, com 9 kg. Em quarto lugar está a Dinamarca, com 8,7 kg per capita e o top 5 é completado com a Suécia, com 8,2 kg.Foto: Pixabay
Dicas para um bom café – Existem algumas maneiras de você preparar um bom café, seja para um amigo ou para consumo próprio. Uma dica valiosa é moer os grãos o mais próximo possível da hora de preparar o café. Isso deixará o seu café mais saboroso e cheiroso.Foto: Imagem (ilustrativa) de Karolina Grabowska por Pixabay
Outra dica importante na hora de fazer o café é verificar se o equipamento está limpo, sem qualquer sedimento antigo que possa deixar o café amargo e rançoso. Além disso, use água mineral ou filtrada, deixando-a na temperatura ideal 90 e 95°C, principalmente no momento em que você for colocar os grãos de café.Foto: Freepik/Onlyyouqj
Segunda bebida mais popular do mundo – Uma curiosidade interessante sobre o café é que ele está no Top 2 de líquidos mais ingeridos no planeta Terra. Como já era de se esperar, o primeiro lugar ficou com a água, que é o líquido essencial para qualquer ser humano,Foto: Alex Padurariu Unsplash