Cubo de vidro, cesta, bule de chá: conheça 16 prédios esquisitos pelo mundo!
Alguns edifícios parecem contrariar a gravidade; outros lembram objetos, criaturas ou cenários de ficção científica. Confira a seguir 16 estruturas que são esquisitas, mas também fascinantes!Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgac?a?o/Domínio Público
A Casa do Penhasco (Granada, Espanha): Essa casa foi construída enterrada na montanha e coberta por uma estrutura curva de concreto com escamas de zinco. Segundo o estúdio responsável, a solução foi mais econômica que métodos tradicionais.Foto: Divulgac?a?o/Jesus Granada
Casa do Penedo (Fafe, Portugal): Construída em 1974 entre quatro grandes rochedos, a casa serviu inicialmente como refúgio rural de uma família local. Hoje, é usada apenas pelos proprietários durante as férias.Foto: Maksym Kaharlytskyi/Unsplash
Drina River House (rio Drina, Sérvia): A casa foi construída em 1968 sobre uma rocha e surgiu como um refúgio criado por dois irmãos adolescentes para se protegerem das fortes correntezas. A estrutura já foi reconstruída várias vezes pela comunidade.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Inntel Hotel (Zaandam, Países Baixos): Construído em 2010, este hotel de 12 andares combina diversos estilos das tradicionais casas de madeira da região, desde residências mais nobres até cabanas de trabalhadores.Foto: Wikimedia Commons/Zairon
Arca de Konieczny (Cracóvia, Polônia): A casa do arquiteto Robert Konieczny não parece um barco à toa: ela foi projetada para resistir a deslizamentos de terra, comuns na região onde foi construída.Foto: Divulgac?a?o/Olo Studio
Mirrorcube Treehotel (SuÃ©cia): Localizado perto do CÃrculo Polar Ãrtico, este cubo de alumÃnio revestido de espelhos cria a ilusÃ£o de desaparecer ao refletir a paisagem ao redor.Foto: Flickr - steffen l
National Fisheries Development Board (Telangana, Índia): O chamado “edifício-peixe” é na verdade sede da Junta de Pesca da Índia. A barbatana serve de marquise e os olhos funcionam como janelas do prédio.Foto: Divulgac?a?o
Taipei Performing Arts Centre (Taipei, Taiwan): O complexo reúne três teatros ligados a um cubo central de vidro que concentra os palcos posteriores e áreas técnicas. Destaque para a grande esfera que parece colidir com a fachada.Foto: Divulgac?a?o/Chris Stowers
Teapot Dome (Washington, Estados Unidos): Este simpático posto de gasolina foi construído em 1922. A construção em forma de bule foi uma crítica bem-humorada a um escândalo da época que envolvia reservas federais de petróleo.Foto: Wikimedia Commons/Iflorea
Balancing Barn (Halesworth, Inglaterra): O objetivo deste prédio em forma de gangorra é incentivar o público a repensar sua relação com a natureza e a interagir de novas maneiras com a arquitetura contemporânea.Foto: Wikimedia Commons/William M. Connolley
The Basket Building (Ohio, Estados Unidos): O antigo prédio-sede da Longaberger Company foi construído com o intuito de imitar um de seus produtos mais famosos: a cesta Medium Market Basket. A estrutura acabou se tornando um ícone da marca.Foto: Domínio Público
The Big Duck (Nova York, Estados Unidos): Essa loja em formato de pato inspirou o arquiteto Robert Venturi a formular a teoria da “Casa Pato”, usada para ilustrar edifícios cuja forma expressa diretamente sua função — no caso, vender produtos de pato.Foto: Wikimedia Commons/Photograph by Mike Peel
The Steel House (Texas, Estados Unidos): O escultor Robert Bruno passou 30 anos construindo esta casa futurista de aço apoiada sobre quatro pilares. A estrutura, que lembra uma nave espacial enferrujada, permaneceu inacabada após sua morte.Foto: Divulgac?a?o/Airbnb
The Twist (Jevnaker, Noruega): Criado por Bjarke Ingels, “The Twist” é um museu de arte contemporânea no rio Randselva que funciona simultaneamente como galeria de arte e ponte por meio de sua estrutura retorcida.Foto: Divulgação/Laurian Ghinitoiu
The Wave (Vejle, Dinamarca): Este complexo residencial de cinco torres onduladas foi projetado para refletir as colinas e as ondas do fiorde local. O projeto já ganhou diversos prêmios por sua proposta inovadora de habitação.Foto: Wikimedia Commons/Mozzihh
Under (Sørlandet, Noruega): Localizado no sul da Noruega, esse é o primeiro restaurante subaquático da Europa, que também funciona como centro de pesquisa marinha. O edifício, que “mergulha” em direção ao mar, tem 34 metros de comprimento.Foto: