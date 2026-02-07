Assine
Já viu essas cruzes? Conheça seu ‘poder’ e seu simbolismo

Redação Flipar
  • <p>Muitas religiões e tradições adotaram a cruz como um de seus principais emblemas. Seu simbolismo varia conforme a cultura, podendo significar redenção, sofrimento, equilíbrio ou conexão entre o divino e o terreno.</p>

     Foto: S?awek por Pixabay
  • <p>Em culturas antigas, representava os quatro elementos ou os pontos cardeais. No ocultismo, pode indicar equilíbrio entre forças opostas. Também é vista como proteção espiritual, sendo usada em amuletos e brasões.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook ESAP Madrid
  • <p>No Cristianismo a cruz simboliza sacrifício e redenção, sendo associada à crucificação de Jesus Cristo. Veja diferentes tipos de cruz. </p>

    Foto: Imagem de Arnie Bragg por Pixabay
  • <p>Cruz Latina – Símbolo do cristianismo, sua origem remonta à crucificação de Jesus Cristo. Representa sacrifício, fé e redenção, sendo a cruz mais reconhecida mundialmente</p>

     Foto: Flickr - JUAN ANTONIO
  • <p>Cruz Grega – Tem quatro braços iguais e era usada em igrejas ortodoxas e arte bizantina. Simboliza equilíbrio, perfeição e os quatro cantos do mundo.</p>

     Foto: Flickr Alexander
  • <p>Cruz de Malta – Criada pelos Cavaleiros Hospitalários na Idade Média, tem oito pontas que representam as virtudes cristãs. Está ligada a ordens militares e serviços humanitários.</p>

     Foto:
  • <p>Cruz de Santo André – Em forma de “X”, refere-se ao martírio do apóstolo André, que, segundo a tradição, foi crucificado dessa maneira. Simboliza humildade e sofrimento.</p>

     Foto: MartínRománMangas wikimedia commons
  • <p>Cruz de Lorena – Possui duas barras horizontais e foi usada pelos franceses na Guerra dos Cem Anos. Representa resistência e liberdade, sendo adotada pela Resistência Francesa na Segunda Guerra Mundial.</p>

     Foto: gilson martinez/Wikimédia Commons
  • <p>Cruz Celta – Originária da cultura celta, une um círculo à cruz, simbolizando a união entre o espiritual e o material. Está ligada ao cristianismo e à tradição druídica.</p>

     Foto: Reprodução do X @irarchaeology
  • <p>Cruz Papal – Com três barras horizontais, é um símbolo da autoridade do Papa dentro da Igreja Católica. Representa as três missões papais: ensinar, santificar e governar.</p>

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Cruz de São Pedro – Invertida, refere-se ao apóstolo Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer como Cristo. É usada tanto no cristianismo quanto em contextos subversivos.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Mitos de Batina
  • <p>Cruz Patriarcal – Semelhante à Cruz de Lorena, tem duas barras horizontais e é usada por patriarcas da Igreja Ortodoxa. Simboliza a autoridade e a tradição cristã oriental.</p>

     Foto: Flickr Cristina Mars
  • <p>Cruz Templária – Utilizada pelos Cavaleiros Templários durante as Cruzadas, tem braços largos e simboliza coragem, fé e a luta pela cristandade.</p>

     Foto: Reprodução do @Veruself
