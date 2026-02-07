Assine
Naufrágio no Quênia pode ser da última viagem de Vasco da Gama

  • <p>Os estudos sugerem que o naufrágio seja do São Jorge, um dos 14 navios da frota de Vasco da Gama.</p>

     Foto: reprodução/filipe castro
  • <p>Por volta de 1518, Portugal começou a construir navios de guerra, conhecidos como “naus”, para explorar os oceanos Índico e Pacífico.</p>

     Foto: mo eid pexels
  • <p>Vestígios históricos indicam que esses navios eram embarcações à vela com três ou quatro mastros e artilharia de 360º.</p>

     Foto: reprodução/filipe castro
  • <p>Tudo indica que a última viagem de Vasco da Gama começou em abril de 1524, a bordo do navio Santa Catarina do Monte Sinai, com outros 13 navios.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>O São Jorge, que se perdeu na costa do Quênia em 1524, fazia parte da terceira armada e era comandado por Fernando de Monroy, não por Vasco da Gama. </p>

    Foto: Pixabay
  • <p>Logo após concluir sua última viagem, Vasco da Gama faleceu na véspera de Natal de 1524, em Kochi, após contrair malária, a cerca de 4,5 mil km do local onde os arqueólogos encontraram o navio. </p>

    Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>Nascido em Sines, Portugal, por volta de 1460, Vasco da Gama foi um dos mais importantes navegadores portugueses da Era dos Descobrimentos.</p>

     Foto: António Manuel da Fonseca - Wikimédia Commons
  • <p>Sua principal façanha foi ter liderado a primeira expedição marítima que conseguiu chegar à Índia, abrindo assim uma nova rota comercial entre a Europa e a Ásia.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Em 1497, Vasco da Gama, a mando do rei D. Manuel I de Portugal, partiu de Lisboa com uma pequena frota.</p>

     Foto: freepik wirestock
  • <p>Após meses de navegação, contornando o continente africano e cruzando o temido Cabo da Boa Esperança, chegou finalmente às Índias em 1498.</p>

     Foto: Unsplash/Matthieu Joannon
  • <p>Essa jornada épica durou cerca de 10 meses e revolucionou o comércio mundial, consolidando o poder de Portugal como uma das principais nações marítimas da época.</p>

     Foto: Manuel Costa/Unsplash
  • <p>Além de sua façanha na navegação, Vasco da Gama também foi nomeado almirante do mar da Índia e desempenhou um papel crucial na expansão do império colonial português.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Portugal passou a controlar uma rota comercial lucrativa, dominando o comércio de especiarias, tecidos e outras mercadorias valiosas.</p>

     Foto: Sasha Pleshco/Unsplash
  • <p>Após sua primeira viagem, Vasco da Gama retornou à Índia em 1502, com uma frota maior, e em 1524 foi nomeado vice-rei da Índia.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Ao longo de sua vida, o navegador português recebeu títulos de nobreza e prestígio, sendo reconhecido tanto em Portugal quanto internacionalmente.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>A história de Vasco da Gama foi imortalizada em obras literárias, como “Os Lusíadas”, de Luís de Camões, e continua a ser objeto de estudo e admiração até hoje.</p>

     Foto: reprodução
overflay