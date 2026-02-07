Assine
Casal funda empresa de luxo de motorhome no Brasil

Redação Flipar
    Ana e Glauber planejavam vivajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura.

     Foto: Divulgação
    Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a Up! Motorhome, empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto.

     Foto: Reprodução/@up_motorhome
    A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos.

    Foto: Reprodução/@up_motorhome
    A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil.

    Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
    Os veículos podem levar de quatro a cinco meses para ficar prontos, a depender do pedido.

     Foto: Reprodução/@up_motorhome
    A empresa brasileira já entregou 15 veículos e planeja dobrar esse número até 2026, com meta de faturamento de R$ 5,5 milhões.

     Foto: Reprodução/@up_motorhome
    Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza.

     Foto: Pexels/Erik Schereder
    A palavra “motorhome” é uma abreviação de “motorized home” (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc.

     Foto: Anna Lisa/Pixabay
    A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade nas décadas de 1960 e 1970.

     Foto: Wikimedia Commons/NPS Photo
    Existem diferentes tipos de motorhomes, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que mais parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas.

     Foto: Domínio Público
    Hoje, além dos EUA, a cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa.

     Foto: Freepik
    Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto.

     Foto: Fabian/Unsplash
    Essa flexibilidade atrai desde aposentados em busca de novas experiências até jovens nômades digitais que trabalham remotamente.

     Foto: Pexels/Kampus Production
    Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições.

     Foto: Wikimedia Commons/Andrew Cattoir
    Nos EUA, por exemplo, o conceito de “RV living” (vida em veículos recreativos) é tão difundido que muitas famílias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada.

     Foto: Pexels/Kampus Production
    Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes.

     Foto: Pexels/Lukas Kloeppel
    Além disso, regulamentações variam conforme o país—enquanto nos EUA e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo mais planejamento.

     Foto: Freepik
    A cultura motorhome já inspirou filmes como “Nomadland” (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e séries como “Breaking Bad” (2008-2013), na qual um desses veículos é cenário central.

     Foto: Reprodução
