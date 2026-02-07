Assine
Espetaculares formações do maior deserto de sal do mundo

Redação Flipar
    O Salar de Uyuni é considerado o maior deserto de sal do mundo, com uma área impressionante de aproximadamente 10.582 km².

     Foto: Imagem de sebastian del val por Pixabay
    Formado a partir de antigos lagos pré-históricos que secaram, ele cobre a região de Altiplano, a cerca de 3.650 metros acima do nível do mar.

     Foto: Imagem de Maik por Pixabay
    Durante a estação seca, o salar se transforma em uma vasta planície branca, onde o sal cobre a superfície em uma camada espessa, criando uma vista surreal de imensidão e simetria.

     Foto: Imagem de Jean Martineau por Pixabay
    Além de sua beleza natural, o Salar de Uyuni possui uma importância econômica considerável. A região é rica em lítio, um mineral crucial para a fabricação de baterias, o que atrai atenção internacional para o local.

     Foto: Flickr Lon&Queta
    Estima-se que o salar contenha cerca de 7% das reservas de lítio conhecidas no mundo, o que torna a Bolívia um player importante no mercado global de energia renovável e tecnologia.

     Foto: Imagem de anajonck por Pixabay
    A atração turística do Salar de Uyuni é uma das principais fontes de receita para a região.

     Foto: Imagem de grebmot por Pixabay
    Visitantes de todo o mundo viajam até o deserto para ver o incrível cenário, especialmente em épocas de chuvas.

     Foto: Imagem de Oscar Castillo por Pixabay
    Nessa época, o salar se transforma em um gigantesco espelho natural, refletindo o céu e criando uma ilusão de continuidade entre a terra e o horizonte.

     Foto: Chechevere wikimedia commons
    Além disso, há vários locais de interesse próximos, como a Ilha Incahuasi, onde se encontram enormes formações de cactos, e o Salar de Chiguana.

     Foto: Flickr Flavio Veloso
    O clima na região é árido e frio, com temperaturas que podem cair abaixo de zero à noite, tornando a visita ao salar uma experiência única, mas desafiadora.

     Foto: Imagem de M W por Pixabay
    A infraestrutura ao redor do Salar de Uyuni está em desenvolvimento, com algumas vilas, como Uyuni, oferecendo acomodações e serviços turísticos.

     Foto: Flickr Alex Ho
    O salar também é de grande importância para a fauna local, como flamingos, vicunhas e outros animais adaptados ao clima extremo e ao ambiente seco.

     Foto: - havardtl/Wikimédia Commons
    O Salar de Uyuni é um paraíso para os fotógrafos, que podem capturar imagens incríveis da paisagem surreal.

     Foto: Imagem de Tashi Kongma por Pixabay
    Nas proximidades do salar, encontram-se diversas lagoas coloridas e ricas em vida selvagem. Entre as mais conhecidas, está a Laguna Verde, que exibe uma cor esverdeada vibrante por causa do magnésio na água.

    Foto: - Albert Backer/Wikimédia Commons
    Outra atração da região é o cemitério de trens, um lugar histórico onde antigos trens a vapor descansam em meio ao deserto.

     Foto: Imagem de Jerzy Andrzej Kucia por Pixabay
    No fim do século XIX, a área foi um importante centro de transporte ferroviário, mas, com o declínio da mineração, os trens foram abandonados, criando um cenário pós-apocalíptico que hoje é muito popular entre os fotógrafos.

     Foto: Flickr Andrea Wirkus
    Localizado na Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, ao sul do Salar de Uyuni, o Deserto de Siloli é conhecido por suas formações rochosas incomuns.

     Foto: Flickr Lon&Queta
    Uma delas é a famosa Árvore de Pedra (Árbol de Piedra), uma rocha esculpida pelos ventos que se assemelha a uma árvore.

    Foto: Flickr FLORENCE DECOBECQ
    A Praça das Bandeiras, por sua vez é um marco simbólico que celebra a diversidade e a união de diferentes países. Muitas foram deixadas por turistas que visitaram o local.

     Foto: Flickr Lori Newman
