Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Conforto e paisagem: Fascinantes viagens de trem pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Com base nisso, a revista Travel + Leisure providenciou uma nova categoria em seu renomado prêmio World’s Best Awards: a de melhores passeios turísticos de trem do mundo.</p>

    Com base nisso, a revista Travel + Leisure providenciou uma nova categoria em seu renomado prêmio World’s Best Awards: a de melhores passeios turísticos de trem do mundo.

     Foto: Jennifer Latuperisa-Andresen unplash
  • <p>Ao todo, mais de 300 mil leitores votaram para escolher os melhores da edição 2024. Entre os critérios, eles avaliaram a qualidade das acomodações, comida, serviço, itinerários e valor. Confira agora quais foram os 5 primeiros!</p>

    Ao todo, mais de 300 mil leitores votaram para escolher os melhores da edição 2024. Entre os critérios, eles avaliaram a qualidade das acomodações, comida, serviço, itinerários e valor. Confira agora quais foram os 5 primeiros!

     Foto: Flickr Mark Busse
  • <p>5º) Royal Canadian Pacific (pontuação do leitor: 85,67): Considerado um dos trens de luxo mais exclusivos do Canadá, o Royal Canadian Pacific oferece uma viagem pelos deslumbrantes cenários das Montanhas Rochosas.</p>

    5º) Royal Canadian Pacific (pontuação do leitor: 85,67): Considerado um dos trens de luxo mais exclusivos do Canadá, o Royal Canadian Pacific oferece uma viagem pelos deslumbrantes cenários das Montanhas Rochosas.

     Foto: Flickr Avery Sieben
  • <p>Com um ambiente luxuoso e histórico, é ideal para quem busca uma experiência íntima e sofisticada, explorando a beleza natural do oeste canadense.</p>

    Com um ambiente luxuoso e histórico, é ideal para quem busca uma experiência íntima e sofisticada, explorando a beleza natural do oeste canadense.

     Foto: - Divulgação
  • <p>A viagem tem várias experiências exclusivas e gastronomia requintada. Um dos pacotes mais populares inclui uma viagem de cinco dias pelas montanhas canadenses.</p>

    A viagem tem várias experiências exclusivas e gastronomia requintada. Um dos pacotes mais populares inclui uma viagem de cinco dias pelas montanhas canadenses.

     Foto: - Divulgação
  • <p>A exclusividade é tanta que são apenas 24 vagas com preços que partem de R$ 56 mil por pessoa! Que tal?</p>

    A exclusividade é tanta que são apenas 24 vagas com preços que partem de R$ 56 mil por pessoa! Que tal?

     Foto: Divulgação
  • <p>4º) Napa Valley Wine Train (pontuação do leitor: 86,50): Este trem percorre a região vinícola do Napa Valley, na Califórnia (EUA), proporcionando uma experiência única para amantes de vinho e gastronomia.</p>

    4º) Napa Valley Wine Train (pontuação do leitor: 86,50): Este trem percorre a região vinícola do Napa Valley, na Califórnia (EUA), proporcionando uma experiência única para amantes de vinho e gastronomia.

     Foto: Divulgação
  • <p>A bordo deste trem, os passageiros podem desfrutar de uma jornada relaxante pelas vinícolas da Califórnia, com degustações exclusivas e paisagens deslumbrantes.</p>

    A bordo deste trem, os passageiros podem desfrutar de uma jornada relaxante pelas vinícolas da Califórnia, com degustações exclusivas e paisagens deslumbrantes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ao todo, o Napa Valley Wine Train conta com 14 experiências sofisticadas a bordo de dois trens luxuosos.</p>

    Ao todo, o Napa Valley Wine Train conta com 14 experiências sofisticadas a bordo de dois trens luxuosos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Os passeios podem levar de 2 horas e meia a 6 horas, alguns deles com workshops para quem quer aprender mais sobre vinhos.</p>

    Os passeios podem levar de 2 horas e meia a 6 horas, alguns deles com workshops para quem quer aprender mais sobre vinhos.

     Foto: Flickr Garland McKee
  • <p>3º) Rocky Mountaineer (pontuação do leitos: 87,37): Reconhecido mundialmente, o Rocky Mountaineer oferece uma experiência incomparável pelas paisagens montanhosas do oeste canadense.</p>

    3º) Rocky Mountaineer (pontuação do leitos: 87,37): Reconhecido mundialmente, o Rocky Mountaineer oferece uma experiência incomparável pelas paisagens montanhosas do oeste canadense.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Com vagões panorâmicos equipados com cúpulas de vidro, os visitantes têm vistas deslumbrantes das montanhas, dos vales verdejantes e dos rios cristalinos.</p>

    Com vagões panorâmicos equipados com cúpulas de vidro, os visitantes têm vistas deslumbrantes das montanhas, dos vales verdejantes e dos rios cristalinos.

     Foto: ToddPhillips2016/Wikimédia Commons
  • <p>O serviço de bordo é refinado, com refeições de alta qualidade inspiradas na culinária canadense, e os funcionários são conhecidos por suas histórias e comentários informativos sobre as regiões ao redor.</p>

    O serviço de bordo é refinado, com refeições de alta qualidade inspiradas na culinária canadense, e os funcionários são conhecidos por suas histórias e comentários informativos sobre as regiões ao redor.

     Foto: Divulgação
  • <p>O Rocky Mountaineer é um trem diurno, o que significa que ele para durante a noite para que os passageiros descansem em hotéis locais e não percam as paisagens durante o percurso.</p>

    O Rocky Mountaineer é um trem diurno, o que significa que ele para durante a noite para que os passageiros descansem em hotéis locais e não percam as paisagens durante o percurso.

     Foto: Flickr Matt Kooi
  • <p>2º) British Pullman, a Belmond Train (pontuação do leitor: 91,11): Operado pela Belmond, o British Pullman leva os passageiros em uma viagem no tempo pela Inglaterra. </p>

    2º) British Pullman, a Belmond Train (pontuação do leitor: 91,11): Operado pela Belmond, o British Pullman leva os passageiros em uma viagem no tempo pela Inglaterra.

    Foto: Flickr Steve McMullin
  • <p>Partindo de Londres, este trem icônico é decorado no estilo Art Déco dos anos 1920 e 1930, com detalhes luxuosos e artesanais em seus vagões. </p>

    Partindo de Londres, este trem icônico é decorado no estilo Art Déco dos anos 1920 e 1930, com detalhes luxuosos e artesanais em seus vagões.

    Foto: Flickr Luxury Train Club
  • <p>Cada vagão tem sua própria história, tendo transportado membros da realeza e celebridades. Os roteiros variam e incluem passeios a destinos históricos como o Castelo de Canterbury e a cidade de Bath, além de refeições requintadas servidas a bordo. </p>

    Cada vagão tem sua própria história, tendo transportado membros da realeza e celebridades. Os roteiros variam e incluem passeios a destinos históricos como o Castelo de Canterbury e a cidade de Bath, além de refeições requintadas servidas a bordo.

    Foto: Instagram @belmondbritishpullman
  • <p>Alguns passeios incluem chá da tarde, champanhe e até uma história imersiva, em que os passageiros precisam desvendar um assassinato de mentirinha dentro do trem.</p>

    Alguns passeios incluem chá da tarde, champanhe e até uma história imersiva, em que os passageiros precisam desvendar um assassinato de mentirinha dentro do trem.

     Foto: Flickr Mark Lynam
  • <p>1º) Venice Simplon-Orient-Express (pontuação do leitor: 92,75): Com uma reputação lendária, o Venice Simplon-Orient-Express é um dos trens mais glamourosos e exclusivos do mundo.</p>

    1º) Venice Simplon-Orient-Express (pontuação do leitor: 92,75): Com uma reputação lendária, o Venice Simplon-Orient-Express é um dos trens mais glamourosos e exclusivos do mundo.

     Foto: Flickr David Gubler
  • <p>As cabines são verdadeiras obras de arte, com decoração inspirada nos anos 20 e 30. As rotas incluem passagens por cidades como Berlim, Budapeste, Londres, Istambul, Paris, Praga, Viena, Veneza, Verona e outras.</p>

    As cabines são verdadeiras obras de arte, com decoração inspirada nos anos 20 e 30. As rotas incluem passagens por cidades como Berlim, Budapeste, Londres, Istambul, Paris, Praga, Viena, Veneza, Verona e outras.

     Foto: - Flickr Alan Parker Photos
  • <p>As cabines são decoradas em estilo clássico e incluem um serviço impecável, que inclui refeições gourmet servidas em porcelana fina e cristais.</p>

    As cabines são decoradas em estilo clássico e incluem um serviço impecável, que inclui refeições gourmet servidas em porcelana fina e cristais.

     Foto: Divulgação
  • <p>Só tem um porém: quem quiser desfrutar dessa viagem no tempo cheia de mordomias pode ter que desembolsar mais de R$ 100 mil a depender do roteiro. E aí, vale?</p>

    Só tem um porém: quem quiser desfrutar dessa viagem no tempo cheia de mordomias pode ter que desembolsar mais de R$ 100 mil a depender do roteiro. E aí, vale?

     Foto: Flickr ADRIAN ZARNOIANU
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay