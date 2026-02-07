Ranking dos hotéis mais “surpreendentes do mundo” inclui um brasileiro
A seleção se apoiou em acesso privilegiado a destinos isolados, experiências marcantes, compromisso com a sustentabilidade e eficiência na hospitalidade. Confira o ranking!Foto: Reprodução de Instagram
20º) Cloud Camp, Estados Unidos: Localizado a 2.800 metros na Floresta Nacional de Pike, o hotel só é acessado a cavalo, caminhadas de três horas ou veículos 4×4. À noite, os hóspedes podem observar o céu hiperestrelado ao redor da fogueira.Foto: Reprodução do Instagram @cshuemake
19º) Wickaninnish Inn, Canadá: Esse hotel, que fica rodeado pela floresta e pelo Oceano Pacífico, se torna ponto de observação da chamada “temporada das tempestades” de novembro a fevereiro, na qual os hóspedes podem ver ondas de até 7 metros!Foto: Reprodução do Instagram @wickinnbc
18º) Ponant Le Commandant Charcot, Polo Norte e Antártida: As experiências a bordo desse navio quebra-gelo incluem passeios de caiaque entre icebergs e de aventuras com trenós puxados por cães.Foto: - U.S. Coast Guard photograph by Cmdr. Krystyn Pecora/Wikimédia Commons
17º) Silver Origin, Galápagos, Equador: O navio foi projetado especialmente para o arquipélago equatoriano e oferece suítes espaçosas, serviço de mordomo e práticas sustentáveis, como ausência de plástico e navegação sem âncoras para preservar o fundo do mar.Foto: Divulgação
16º) Four Seasons Explorer, Palau: Os hóspedes desse megaiate de luxo contam com um centro de mergulho cinco estrelas, no qual é possível observar recifes de corais e mais de 1.400 espécies de peixes.Foto: Reprodução do Instagram @fsexplorerpalau
15º) Argos in Cappadocia, Turquia: Este hotel foi construído em um antigo mosteiro escavado na rocha vulcânica e conta com piscinas privativas nos quartos, além de spas dentro de cavernas.Foto: Reprodução do Instagram @argosincappadocia
14º) Hotel das Cataratas, Brasil: Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, o hotel oferece acesso privilegiado às cataratas fora do horário de visitação pública.Foto: Reprodução do Instagram @belmondhoteldascataratas
13º) Turneffe Island Resort, Belize: Além de permitir a pesca esportiva em uma das regiões mais ricas em biodiversidade do Caribe, o resort proporciona mergulhos entre cavernas e formações de estalactites.Foto: Reprodução do Instagram @turnefferesort
12º) Fogo Island Inn, Canadá: Os visitantes podem participar de atividades como passeios de barco, colheita de frutas nativas e aulas práticas de sobrevivência neste hotel erguido sobre pilares fixados em pedras de granito.Foto: Reprodução do Instagram @fogoislandinn
11º) Tambo del Inka, Peru: Este resort, localizado no Vale Sagrado dos Incas, em Cusco, oferece estação de trem exclusiva para Machu Picchu e apresentações exclusivas de música andina durante as refeições.Foto: Reprodução do Instagram @hoteltambodelinka
10º) Mandapa, Ritz-Carlton Reserve, Indonésia: O hotel valoriza experiências relaxantes como oficinas de arranjos florais tradicionais, cerimônias de purificação e preparação de oferendas típicas locais.Foto: Reprodução do Instagram @mandapareserve
9º) Southern Ocean Lodge, Austrália: Esse lodge fica na Kangaroo Island, onde é possível observar coalas, cangurus e leões-marinhos. As suítes têm vistas espetaculares para o Oceano Antártico.Foto: Reprodução do Instagram @southernoceanlodge
8º) Phulay Bay, Ritz-Carlton Reserve, Tailândia: Quem gosta de ioga ao nascer do sol e mergulhos em um mar azul-turquesa vai ficar fascinado com este hotel cercado por falésias de calcário.Foto: Reprodução do Instagram @phulaybayreserve
7º) The Brando, na Polinésia Francesa: O nome não é a toa: a ilha privada já pertenceu ao ator Marlon Brando. Hoje, funciona como refúgio ecológico com 35 vilas, onde os hóspedes podem até observar baleias.Foto: Reprodução do Instagram @thebrandoresort
6º) Nujuma, Ritz-Carlton Reserve, Arábia Saudita: Os hóspedes podem mergulhar em recifes de corais preservados ao lado de tartarugas, golfinhos e arraias. Os quartos em formato de concha são vilas flutuantes sobre o Mar Vermelho.Foto: Reprodução do Instagram @nujumareserve
5º) Giraffe Manor, Nairóbi, Quênia: Instalado em uma mansão de 1930, é um dos hotéis mais fotografados do mundo e serve como santuário das girafas Rothschild, que circulam livremente pelo local e costumam interagir com os hóspedes.Foto: Reprodução de Instagram @thegiraffemanor
4º) Elephant Hills, Tailândia: Os hóspedes podem escolher entre se hospedar em tendas na floresta ou em bangalôs flutuantes. A interação com os animais é feita de forma ética, ou seja, nada de montaria.Foto: Reprodução do Instagram @elephanthills_thailand
3º) OneeOnly Gorilla’s Nest, Ruanda: Este hotel de luxo, com apenas 21 unidades de hospedagem, é a base para expedições de gorilas nas montanhas. O pacote inclui a lavagem das roupas sujas de lama após as caminhadas.Foto: Reprodução de Instagram
2º) Solio Lodge, Quênia: Entre o Monte Quênia e o Parque Nacional Aberdare, o lodge é famoso por seus safáris de rinocerontes. O local ainda oferece aventuras em meio à vida selvagem africana, como passeios de helicóptero, bicicleta ou cavalo.Foto: Divulgação
1º) NIHI Sumba, Indonésia: Os visitantes dessa ilha remota de Sumba podem admirar – e galopar – os cavalos selvagens que andam livremente pela praia, praticar ioga à beira d’água e participar de mergulhos terapêuticos em atividades de equoterapia.Foto: Reprodução do Instagram @nihi