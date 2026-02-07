Margot Robbie destaca visual de Wagner Moura no Globo de Ouro
-
O comentário surgiu enquanto Robbie divulgava o filme “O morro dos ventos uivantes”, que estreia nos cinemas em 14 de fevereiro. Na conversa, Jacob Elordi, seu colega de elenco, também participou da entrevista, iniciando os elogios.Foto: Divulgação
-
Elordi concorreu com Moura no Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático, categoria vencida pelo brasileiro por seu trabalho em “O agente secreto”.Foto:
-
Wagner Moura, aliás, fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorre a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. E as vitórias no Globo de Ouro consolidam essa expectativa.Foto: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
-
-
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia.Foto: Flickr Zé Carlos Barretta
-
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa “Sabor da Paixão”, ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.Foto: Reprodução
-
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como “Abril Despedaçado” (2001), “Deus é Brasileiro” (2003), “Carandiru” (2003), “Ó, Paí, Ó” (2007) e “Saneamento Básico, O Filme” (2007).Foto: Divulgação/Zeca Guimarães
-
-
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso “Tropa de Elite”, de José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento.Foto: Divulgação
-
O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro”. Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil.Foto: Divulgação
-
Wagner Moura também atuou em novelas, como “A Lua Me Disse” (2005) e “Paraíso Tropical” (2007), e na minissérie “JK” (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek.Foto: Reprodução TV Globo
-
-
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica “Elysium”, que teve avaliações razoáveis da crítica.Foto: Divulgação
-
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série “Narcos”, de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história.Foto: Reprodução/Netflix
-
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, “Marighella”. Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística.Foto: Divulgação
-
-
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série “Iluminadas” (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme “O Agente Oculto” (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans.Foto: Divulgação
-
Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por “Tropa de Elite” (2007) e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro” (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock “Sua Mãe”.Foto: divulgação
-
Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme “Guerra Civil”, produção internacional dirigida por Alex Garland.Foto: divulgação / a24
Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst.
-
-
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos.Foto: Reprodução/Instagram