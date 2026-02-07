Marcos Palmeira amplia carreira com negócio sustentável no campo
-
O empreendimento se destaca pela produção de chocolates orgânicos feitos a partir de cacau cultivado em sistema de agrofloresta, sem uso de químicos, preservando o meio ambiente e realçando o sabor das amêndoas.Foto:
-
Além do chocolate, a propriedade ganhou reconhecimento nacional com laticínios artesanais, como o queijo minas frescal premiado. O projeto alia sustentabilidade, impacto social e viabilidade econômica.Foto:
-
Com uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão, o ator construiu uma trajetória extensa e versátil, e conquistou o público com papéis marcantes em diversas novelas ao longo das décadas. Que tal conhecermos mais sobre ele?Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Nascido em 19 de agosto de 1963, no Rio de Janeiro, Marcos é filho do cineasta Zelito Viana e da produtora de cinema Vera Maria Palmeira de Paula.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
-
O ator vem de uma família profundamente ligada às artes: é sobrinho do humorista Chico Anysio e da atriz Lupe Gigliotti, e primo de artistas como Bruno Mazzeo, Nizo Neto e Cininha de Paula.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Marcos chegou a cogitar cursar Psicologia na PUC-RJ, mas sua vocação para a atuação se consolidou em 1982, quando passou 30 dias com a tribo Arara, no Pará, acompanhando o cineasta Luiz Carlos Saldanha na produção de um documentário.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Marcos estreou na TV Globo no “Chico Anysio Show” (1982-1990). Depois atuou em duas novelas da TV Manchete e se destacou como Tadeu na primeira versão de “Pantanal” (1990).Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
-
Retornou à Globo em “Renascer” (1993), interpretando João Pedro Inocêncio, consolidando uma carreira marcada por personagens memoráveis.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Paralelamente, brilhou no cinema com prêmios como o Kikito de Ouro de Melhor Ator por “Barrela: Escola de Crimes” e o Troféu Candango por “Anahy de las Misiones”.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Entre seus papéis de sucesso estão o pescador Guma em “Porto dos Milagres” (2001), protagonista ao lado de Flávia Alessandra e Camila Pitanga.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
-
Em 2003, protagonizou “Celebridade”, de Gilberto Braga, ao lado de Malu Mader, que alcançou média de 46 pontos em São Paulo.Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
-
Nos anos seguintes, atuou em “Mandrake” (2005 e 2012) como o advogado Paulo Mendes, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional, e participou de séries e novelas como “As Brasileiras” (2012), “Cheias de Charme” (2012), entre outras.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Entre 2015 e 2019, viveu personagens marcantes em “Babilônia”, “Velho Chico” (foto), “Os Dias Eram Assim”, “A Dona do Pedaço”.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
-
Em 2022, participou do remake de “Pantanal”, e, dessa vez, interpretou Zé Leôncio. Em 2024 esteve no remake de “Renascer” como José Inocêncio, papel que lhe rendeu indicação ao prêmio Melhores do Ano.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
A produção também trouxe de volta às novelas o reencontro do casal vivido por Marcos Palmeira e Malu Mader, que retornou à televisão após oito anos afastada.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
Marcos Palmeira e Malu Mader também trabalharam juntos no filme “A Boca de Ouro” (2020), que recebeu 15 indicações ao Grande Otelo em 2021, incluindo Melhor Filme, Direção e Atriz.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial
-
-
Pelo papel-título, Palmeira ganhou na categoria de Melhor Ator, e o filme também venceu na categoria Melhor Figurino. Ao longo de sua carreira, Marcos Palmeira se firmou como um dos atores mais respeitados e versáteis da dramaturgia brasileira.Foto: Reprodução Instagram /@marcospalmeiraoficial