Família mora com 130 cobras e crianças até dormem com as serpentes

    Socratis Christoforou, de 45 anos, é morador do sul da Flórida, nos Estados Unidos.

     Foto: Reprodução/Instagram
    De acordo com informações do Daily Mail, seus dois filhos pequenos chegam a dormir com algumas das cobras na cama!

     Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
    O homem desenvolveu seu interesse por répteis ainda na infância e garante que, apesar do número expressivo, os animais não representam perigo para a família.

     Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
    Tudo começou quando ele era criança, em Nova Jersey, ao encontrar uma ninhada de cobras cabeça-de-cobre, uma espécie venenosa.

     Foto: Wikimedia Commons/Selbymay
    “Eu as coloquei em um balde e levei para o porão. Quando meus pais descobriram, minha mãe entrou em pânico”, contou ele.

     Foto: Wikimedia Commons/Peter Paplanus
    Filho de imigrantes do Chipre, Christoforou cresceu ouvindo histórias sobre cobras venenosas comuns na região onde nasceu.

     Foto: rabe/Pixabay
    Ao chegar à vida adulta, ele decidiu superar esse temor. Sua primeira aquisição foi uma cobra-do-milho albina, comprada em uma pet shop.

     Foto: Flickr - Gilles San Martin
    Esse foi o pontapé inicial para uma coleção que, em seu auge, chegou a ter mais de 300 animais, incluindo até um jacaré!

     Foto: Reprodução/Instagram
    No entanto, a crise econômica de 2008 fez com que ele perdesse tudo e precisasse doar todos os répteis.

     Foto: Reprodução/Instagram
    A paixão retornou em 2017, quando sua filha mais velha ganhou uma nova cobra-do-milho.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Esse gesto reacendeu seu entusiasmo, e a família gradualmente retomou a criação de serpentes.

    Foto: Reprodução/Instagram
    Atualmente, Ariana, de 10 anos, convive com 20 pítons em seu quarto. Seu irmão, Maximus, é responsável por outras duas. “As pessoas acreditam que todas as cobras são agressivas, mas a maioria prefere evitar contato”, disse Christoforou.

     Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
    Segundo ele, as serpentes que eles criam em casa “são dóceis e acostumadas à presença humana”.

     Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
    Manter tantos animais exige trabalho: são cerca de 800 dólares(aproximadamente R$ 4,3 mil) gastos por mês.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Além disso, é preciso uma dedicação diária com limpeza dos terrários, troca de água e controle de temperatura. Durante a temporada de reprodução, a rotina fica ainda mais intensa.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Para Christoforou, as cobras têm um significado especial: “Quando perdi tudo em 2008, também precisei abrir mão dos animais. Mas recomecei […] As cobras me lembram de que sempre é possível se levantar”

     Foto: Reprodução/Instagram
    Christoforou encara as cobras como parte da família e quer transmitir essa visão aos filhos: “Meus filhos estudam, leem e até assistem a desenhos ao lado das cobras. Para nós, elas não representam medo, mas compreensão”.

     Foto: Reprodução/Instagram
