Ashton Kutcher afirma que novo papel o fez aceitar as próprias imperfeições
Na trama, ambientada no universo da moda, agentes do FBI investigam mortes misteriosas de supermodelos e descobrem um vírus que promete perfeição física com efeitos graves. Kutcher interpreta um bilionário da tecnologia ligado à criação da droga central da história.
Kutcher e Kunis se conheceram no set da série “De Volta aos Anos 70” e estão juntos desde 2012. O casal se casou em 2015 e tem dois filhos: Wyatt Isabelle Kutcher, nascida em 2014, e Dimitri Portwood Kutcher, nascido em 2016.
Christopher Ashton Kutcher nasceu em 7 de fevereiro de 1978, em Cedar Rapids, Iowa, nos Estados Unidos. Ele cursava engenharia bioquímica na Universidade de Iowa quando foi descoberto por um olheiro, o que o levou a abandonar o curso para trabalhar como modelo antes de se tornar ator.
A estreia dele como ator ocorreu em 1998, na série “De Volta aos Anos 70”, com o personagem Michael Kelso, papel que interpretou até 2006.
O sucesso abriu portas em Hollywood e o levou a protagonizar comédias românticas populares nos anos 2000. Em “Recém-Casados”, de 2003, viveu Tom Leezak, personagem envolvido em uma turbulenta lua de mel.
Em “De Repente é Amor”, de 2005, interpretou Oliver Martin, que conhece Emily durante uma viagem e mantém encontros ocasionais ao longo dos anos, enquanto a relação evolui entre desencontros e mudanças pessoais.
Já em “Par Perfeito”, de 2010, interpretou Spencer Aimes, um agente secreto que abandona a carreira após se apaixonar, mas precisa enfrentar ameaças quando seu passado retorna anos depois do casamento.
Em filmes de drama, se destacou em “Efeito Borboleta”, de 2005, como Evan Treborn, universitário que descobre a capacidade de alterar o passado.
Na década de 2010, voltou a focar em séries. Em 2011, passou a protagonizar “Dois Homens e Meio” como Walden Schmidt, personagem introduzido após a saída de Michael Sheen.
Em 2016, estrelou “O Rancho”, produção da Netflix, em que viveu Colt Bennett, ex-jogador que retorna à fazenda da família.
Em 2023, voltou às comédias românticas com “Na Sua Casa ou na Minha?”, filme da Netflix, ao lado de Reese Witherspoon. A trama acompanha os amigos Debbie e Peter, que vivem em cidades diferentes e decidem trocar de casa por uma semana.
Além da atuação, Kutcher construiu carreira empresarial relevante. É cofundador da A-Grade Investments, criada em 2010 para investir em startups de tecnologia.
Posteriormente, participou da criação da Sound Ventures, fundo com capital institucional focado em empresas de tecnologia em diferentes estágios.
Ao longo da carreira, também se envolveu em causas sociais. Em 2009, criou a DNA Foundation ao lado de Demi Moore, com quem foi casado entre 2005 e 2013. Após a separação, a organização passou a se chamar Thorn.
Em 2023, vieram a público cartas enviadas por Kutcher e Kunis a um juiz durante um processo, nas quais defendiam Danny Masterson, ex-colega de elenco de “De Volta aos Anos 70”, condenado a 30 anos de prisão.
Após a repercussão negativa, ambos publicaram um vídeo de desculpas, e Kutcher renunciou ao cargo de presidente do conselho da Thorn, enquanto Kunis também deixou sua função na organização.
