Monja que vive há 10 anos em caverna na China tem história misteriosa

RF
Redação Flipar
  • <p>O lugar fica no complexo turístico Dragon Palace (ou Longgong), no município de Anshun.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>A região é descrita como uma atração turística “5A”, repleta de cavernas, rios subterrâneos e cachoeiras.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Dentro desse complexo está o Guanyin Cave, um enorme salão cárstico que funciona como templo com dezenas de imagens sacras esculpidas.</p>

     Foto: D- Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>A peculiaridade do local é reforçada pela presença de uma monja idosa de 70 anos, conhecida como Mestra Shi.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Ela vive sozinha e reclusa na caverna há mais de uma década, zelando pelas estátuas e conduzindo práticas de devoção.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Vídeos em canais chineses, como o “Qingyunji”, popularizaram a imagem da religiosa, que realiza tarefas cotidianas no local.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Segundo informações do portal xataka, a mulher tem como visitantes alguns poucos peregrinos durante o ano.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>Embora incomum para muitos, este longo retiro é considerado comum dentro de certas tradições budistas. </p>

    Foto: sasint/pixabay
  • <p>Um exemplo bem conhecido Ã© o da britÃ¢nica Tenzin Palmo, que passou 12 anos reclusa em uma caverna no Himalaia.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/DGL Nunnery
  • <p>Como a área onde o eremitério se situa recebe turistas, existe a necessidade de conciliar contemplação e fluxo de visitantes.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • <p>A visita à área geralmente envolve trajeto de barco, passagem por cachoeiras e grutas iluminadas, além de caminhadas em trechos com infraestrutura turística.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/Youtube
  • <p>Como o local também é espaço religioso, recomenda-se discrição ao fotografar, respeito às áreas restritas e cuidado com a segurança.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/Youtube
  • <p>Anshun, onde vive a monja, é um município localizado na província de Guizhou, no sudoeste da China. </p>

    Foto: Zhangzhugang/ Wikimédia Commons
  • <p>Embora seja uma cidade relativamente pequena, Anshun Ã© um importante polo turÃ­stico da regiÃ£o por ser a porta de entrada para belezas naturais espetaculares.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Olga
  • <p>A região abriga um dos cartões-postais mais famosos do país: as Cataratas de Huangguoshu, uma das maiores quedas-d’água da Ásia. </p>

    Foto: Reprodução do Flickr Olga
  • <p>A região também é conhecida por preservar antigas vilas e costumes étnicos, como as casas feitas de pedra e o dialeto tradicional de descendentes de soldados que se estabeleceram ali há séculos.</p>

     Foto: Reprodução do Flickr Peter Van den Bossche
