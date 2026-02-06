Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Família está isolada há duas décadas no meio de cânions gigantes na China

RF
Redação Flipar
  • <p>Eles vivem isolados no meio do Rio Jinkou, cercados pelos cânions gigantescos da região de Sichuan. </p>

    Eles vivem isolados no meio do Rio Jinkou, cercados pelos cânions gigantescos da região de Sichuan.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O lugar tem um dos cenários naturais mais impressionantes do país, marcado por penhascos verticais, vegetação densa e um rio de correnteza forte.</p>

    O lugar tem um dos cenários naturais mais impressionantes do país, marcado por penhascos verticais, vegetação densa e um rio de correnteza forte.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A decisão de morar ali não surgiu do acaso. O local já era usado por gerações anteriores para plantio e caça. </p>

    A decisão de morar ali não surgiu do acaso. O local já era usado por gerações anteriores para plantio e caça.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Aos poucos, a ilha acabou se transformando, em uma moradia definitiva que oferecia autonomia, silêncio e contato direto com a natureza.</p>

    Aos poucos, a ilha acabou se transformando, em uma moradia definitiva que oferecia autonomia, silêncio e contato direto com a natureza.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>No início, o isolamento era extremo. Para cruzar o rio, a família dependia de um cabo de aço com um sistema rudimentar de deslizamento, o que tornava qualquer ida à cidade longa e arriscada. </p>

    No início, o isolamento era extremo. Para cruzar o rio, a família dependia de um cabo de aço com um sistema rudimentar de deslizamento, o que tornava qualquer ida à cidade longa e arriscada.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A situação começou a melhorar quando a usina elétrica da região abriu uma trilha na encosta e instalou postes. </p>

    A situação começou a melhorar quando a usina elétrica da região abriu uma trilha na encosta e instalou postes.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A melhoria facilitou o transporte de mantimentos sem eliminar a sensação de afastamento.</p>

    A melhoria facilitou o transporte de mantimentos sem eliminar a sensação de afastamento.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Hoje em dia, o acesso é feito por uma ponte de corrente de ferro e por uma estrada escavada na parede rochosa. </p>

    Hoje em dia, o acesso é feito por uma ponte de corrente de ferro e por uma estrada escavada na parede rochosa.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A casa foi construída em etapas ao longo dos anos e combina materiais levados por tirolesa e cargas carregadas manualmente pela família.</p>

    A casa foi construída em etapas ao longo dos anos e combina materiais levados por tirolesa e cargas carregadas manualmente pela família.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A estrutura inclui dois andares, área externa com mesa e TV, pátio amplo e espaço para armazenar ferramentas e utensílios domésticos. </p>

    A estrutura inclui dois andares, área externa com mesa e TV, pátio amplo e espaço para armazenar ferramentas e utensílios domésticos.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A água vem de uma nascente canalizada diretamente da encosta, fornecendo abastecimento contínuo e limpo. </p>

    A água vem de uma nascente canalizada diretamente da encosta, fornecendo abastecimento contínuo e limpo.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>No local, a família também aproveita a terra para cultivar alimentos como abóbora, pimenta, tomate e árvores frutíferas.</p>

    No local, a família também aproveita a terra para cultivar alimentos como abóbora, pimenta, tomate e árvores frutíferas.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O clima também favorece a vida no local: lá é mais quente no inverno e mais fresco no verão do que as áreas altas do cânion, por exemplo. </p>

    O clima também favorece a vida no local: lá é mais quente no inverno e mais fresco no verão do que as áreas altas do cânion, por exemplo.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O local também chama atenção pela abundância de borboletas coloridas e pelas nogueiras que ceram a ilha. </p>

    O local também chama atenção pela abundância de borboletas coloridas e pelas nogueiras que ceram a ilha.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Apesar da beleza, a escolha pela permanência está ligada principalmente à segurança e estabilidade. </p>

    Apesar da beleza, a escolha pela permanência está ligada principalmente à segurança e estabilidade.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O patamar onde a casa foi construída está acima da linha de inundação, protegido pela barragem mais baixa, e as rochas duras do cânion resistiram até a terremotos, garantindo firmeza ao terreno.</p>

    O patamar onde a casa foi construída está acima da linha de inundação, protegido pela barragem mais baixa, e as rochas duras do cânion resistiram até a terremotos, garantindo firmeza ao terreno.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Apesar da fator curioso, a propriedade não se tornou ponto turístico. Pelo menos até agora, a paz da família está garantida. </p>

    Apesar da fator curioso, a propriedade não se tornou ponto turístico. Pelo menos até agora, a paz da família está garantida.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay