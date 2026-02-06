Assine
Manuscrito do século 13 faz revelações sobre o mago Merlin

Redação Flipar
    A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Cambridge, em 2019.

    Foto: Bob Tubbs/Wikimedia Commons
    Camuflado na encadernação de um livro de registros do século 16, o fragmento faz parte da Suite Vulgate du Merlin — uma versão francesa da lenda arturiana — datada entre 1275 e 1315.

    Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
    Por estar dobrado, costurado e danificado, os especialistas usaram técnicas não invasivas, como modelagem 3D, imagens multiespectrais e tomografia, para revelar o conteúdo sem desmontar o livro.

    Foto: Reprodução
    A metodologia inovadora poderá ser usada para recuperar outros documentos históricos frágeis.

    Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
    Diferente da figura mística tradicional, o texto mostra um Merlin mais humano, político e vulnerável.

     Foto: Imagem gerada por IA/Freepik
    Essa abordagem reflete uma mudança na literatura medieval, que passou a retratar heróis de forma mais realista, com conflitos pessoais e dilemas humanos.

     Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
    A descoberta é particularmente valiosa porque apenas cerca de 40 cópias manuscritas da Suite Vulgate du Merlin sobreviveram ao tempo, cada uma com variações únicas introduzidas pelos escribas medievais.

     Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
    Este exemplar, em especial, contém anotações e marcas do monge que o copiou, oferecendo uma visão única da literatura medieval e da evolução do arquétipo do mago nas narrativas de fantasia.

     Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
    Além de enriquecer o entendimento sobre as raízes do mito arturiano, o manuscrito ajuda a traçar a evolução do arquétipo do mago sábio, que influenciou personagens como Gandalf (“O Senhor dos Anéis”) e Dumbledore (“Harry Potter”).

     Foto: Divulgação
    Sua redescoberta não apenas recupera um tesouro literário perdido, mas também mostra como as narrativas fantásticas do passado continuam a moldar a cultura popular hoje. Saiba mais sobre quem foi Merlin!

    Foto: Reprodução
    Merlin e o Rei Arthur são figuras centrais das lendas arturianas, que compõem um dos ciclos mais famosos da literatura medieval.

     Foto: Reprodução
    Segundo a tradição, Merlin era um poderoso mago e profeta, conhecido por sua sabedoria e habilidades sobrenaturais.

    Foto: Reprodução
    Ele teria sido conselheiro e mentor de Arthur, ajudando a moldar o destino do jovem rei desde seu nascimento até o auge de seu reinado.

     Foto: Domínio Público
    Segundo as lendas, foi Merlin quem previu o nascimento de Arthur e arquitetou o plano para que ele fosse criado em segredo por Sir Ector, garantindo que o menino crescesse longe das intrigas do trono.

    Foto: Reprodução
    Quando o rei Uther Pendragon morreu sem herdeiros reconhecidos, Merlin organizou o famoso desafio da espada na pedra — aquele que conseguisse retirá-la seria o verdadeiro rei.

    Foto: Willgard Krause/Pixabay
    Arthur, ainda jovem, conseguiu o feito sem saber de sua origem real, sendo então reconhecido como o legítimo rei da Bretanha.

    Foto: Domínio Público
    Durante seu reinado, Arthur formou a Távola Redonda, reunindo os cavaleiros mais nobres, como Lancelot, Gawain e Percival, para buscar justiça e o Santo Graal.

    Foto: EVRARD D'ESPINQUES/REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS
    Merlin o auxiliou com conselhos e magia, mas, em algumas versões da lenda, o mago acabou enfeitiçado e aprisionado pela Feiticeira Morgana (ou Dama do Lago), afastando-se do destino de Arthur.

    Foto: Wikimedia Commons/Dora Curtis
    A queda de Camelot veio com a traição de Morgana, os amores proibidos entre Lancelot e a rainha Guinevere, e a rebelião de Mordred, filho bastardo de Arthur (ou, em algumas versões, seu sobrinho).

     Foto: Domínio Público
    As histÃ³rias de Merlin e Arthur tÃªm atravessado sÃ©culos, inspirando livros, filmes, sÃ©ries e peÃ§as teatrais atÃ© hoje.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o
