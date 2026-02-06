Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Pássaro esperto usa pão como isca, captura o peixe e surpreende a web

RF
Redação Flipar
  • <p>O registro foi feito por um estudante de 20 anos, que estava no parque com um amigo quando viu a ave jogando o pão na água e o recolhendo. Após várias tentativas, o pássaro capturou um peixe usando o pão como isca. </p>

    O registro foi feito por um estudante de 20 anos, que estava no parque com um amigo quando viu a ave jogando o pão na água e o recolhendo. Após várias tentativas, o pássaro capturou um peixe usando o pão como isca.

    Foto: Reprodução de vídeo TikTok
  • <p>Tal comportamento revela inteligência e capacidade de aprendizado nas aves. Segundo biólogos, elas podem usar objetos como ferramentas, e o socozinho pode ter aprendido a técnica observando humanos alimentando peixes com pão. Isso indica um tipo de aprendizado social, sinal de cognição avançada.</p>

    Tal comportamento revela inteligência e capacidade de aprendizado nas aves. Segundo biólogos, elas podem usar objetos como ferramentas, e o socozinho pode ter aprendido a técnica observando humanos alimentando peixes com pão. Isso indica um tipo de aprendizado social, sinal de cognição avançada.

     Foto: André Ganzarolli Martins -wikimedia commons
  • <p>Cientistas afirmam, aliás, que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes, depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer.</p>

    Cientistas afirmam, aliás, que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes, depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer.

     Foto: Pixabay
  • <p>Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.</p>

    Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.

     Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • <p>Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas, uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.</p>

    Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas, uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.

     Foto: pixabay
  • <p>Corvo – É uma ave necrófaga(se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.</p>

    Corvo – É uma ave necrófaga(se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.

     Foto: Pixabay
  • <p>Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.</p>

    Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.

     Foto: - Reprodução Youtube
  • <p>Elefante – Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até sete toneladas, possui três espécies reconhecidas e faz parte da ordem Proboscidea e família Elephantidae. Pode comer até 100 quilos de vegetais por dia.</p>

    Elefante – Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até sete toneladas, possui três espécies reconhecidas e faz parte da ordem Proboscidea e família Elephantidae. Pode comer até 100 quilos de vegetais por dia.

     Foto: Flickr Norm Johnson
  • <p>Essa espécie possui inteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo.</p>

    Essa espécie possui inteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo.

     Foto: numair shahzada por Pixabay
  • <p>Polvo – É o único molusco invertebrado entre as espécies mais inteligentes. Tem três corações e oito tentáculos. É carnívoro, alimenta-se de uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Existem mais de 300 espécies de polvos.</p>

    Polvo – É o único molusco invertebrado entre as espécies mais inteligentes. Tem três corações e oito tentáculos. É carnívoro, alimenta-se de uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Existem mais de 300 espécies de polvos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Os polvos podem fazer planejamentos complexos, atirar pedras, abrir conchas, e isso é por conta dos 500 milhões de neurônios que possuem. Seus tentáculos continuam se mexendo mesmo separados do corpo.</p>

    Os polvos podem fazer planejamentos complexos, atirar pedras, abrir conchas, e isso é por conta dos 500 milhões de neurônios que possuem. Seus tentáculos continuam se mexendo mesmo separados do corpo.

     Foto: Imagem de Lothar Dieterich por Pixabay
  • <p>Formiga – Esses inseto vive em colônias organizadas. Existem mais 18 mil espécies de formiga pelo mundo. Elas trabalham em conjunto e têm funções específicas para garantir a sobrevivência, podendo carregar até 100 vezes o seu peso.</p>

    Formiga – Esses inseto vive em colônias organizadas. Existem mais 18 mil espécies de formiga pelo mundo. Elas trabalham em conjunto e têm funções específicas para garantir a sobrevivência, podendo carregar até 100 vezes o seu peso.

     Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
  • <p>Esse invertebrado possui a maior massa cerebral entre os insetos. Umas ensinam às outras o caminho para buscar alimentos e elas têm capacidade de resolver problemas em grupo. Curiosamente algumas espécies cultivam fungos.</p>

    Esse invertebrado possui a maior massa cerebral entre os insetos. Umas ensinam às outras o caminho para buscar alimentos e elas têm capacidade de resolver problemas em grupo. Curiosamente algumas espécies cultivam fungos.

     Foto: Ralph Klein por Pixabay
  • <p>Porco – MamÃ­fero que pode ser domesticado. Mais de 100 espÃ©cies sÃ£o conhecidas. Tem 44 dentes e a gestaÃ§Ã£o pode chegar a 112 dias dando Ã  luz atÃ© 12 crias. Os porcos vivem por cerca de 12 anos.</p>

    Porco – MamÃ­fero que pode ser domesticado. Mais de 100 espÃ©cies sÃ£o conhecidas. Tem 44 dentes e a gestaÃ§Ã£o pode chegar a 112 dias dando Ã  luz atÃ© 12 crias. Os porcos vivem por cerca de 12 anos.

     Foto: Imagem de Roy Buri por Pixabay
  • <p>Os porcos possuem inteligência social, habilidades cognitivas, adaptabilidade, aprendizado rápido de tarefas e reconhecimento de símbolos. </p>

    Os porcos possuem inteligência social, habilidades cognitivas, adaptabilidade, aprendizado rápido de tarefas e reconhecimento de símbolos.

    Foto: Freepik/leksandarlittlewolf
  • <p>ChimpanzÃ© – Primata que compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos. Pode medir atÃ© 150 cm e um macho chega a pesar 70 kg,e sua gestaÃ§Ã£o se assemelha Ã  de um humano durando oito meses.</p>

    ChimpanzÃ© – Primata que compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos. Pode medir atÃ© 150 cm e um macho chega a pesar 70 kg,e sua gestaÃ§Ã£o se assemelha Ã  de um humano durando oito meses.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ROBERTO GARCÃA-ROA, ESPANHA
  • <p>Os chimpanzés criam ferramentas simples, possuem habilidades sociais avançadas, capacidade de aprender a linguagem de sinais, exibem atitudes altruístas e empatia e conseguem resolve problemas.</p>

    Os chimpanzés criam ferramentas simples, possuem habilidades sociais avançadas, capacidade de aprender a linguagem de sinais, exibem atitudes altruístas e empatia e conseguem resolve problemas.

     Foto: pixabay
  • <p>Papagaio – A ave pesa até 400 gramas e mede cerca de 37 centímetros, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies em todo o planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda.</p>

    Papagaio – A ave pesa até 400 gramas e mede cerca de 37 centímetros, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies em todo o planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda.

     Foto: Matt Edmonds wikimedia commons
  • <p>Esses pássaros são conhecidos por sua habilidade de imitar a fala humana. Além disso, alguns papagaios podem associar palavras com seus significados e têm capacidade de aprendizado. </p>

    Esses pássaros são conhecidos por sua habilidade de imitar a fala humana. Além disso, alguns papagaios podem associar palavras com seus significados e têm capacidade de aprendizado.

    Foto: Pixabay
  • <p>Bonobos – São primatas semelhantes aos chimpanzés, que vivem cerca de 40 anos, pesam até 60 quios e têm a gestação de cerca de 240 dias. Têm como habilidades a resolução de conflitos de forma pacífica. Além disso, compartilham uma base genética significativa com os humanos.</p>

    Bonobos – São primatas semelhantes aos chimpanzés, que vivem cerca de 40 anos, pesam até 60 quios e têm a gestação de cerca de 240 dias. Têm como habilidades a resolução de conflitos de forma pacífica. Além disso, compartilham uma base genética significativa com os humanos.

     Foto: Imagem de Stephen por Pixabay
  • <p>Rato – SÃ£o mamÃ­feros roedores, que estÃ£o na natureza em mais 2.000 espÃ©cies, frequentemente sÃ£o usados em pesquisas devido Ã  sua capacidade de aprender e se adaptar. Possuem gestaÃ§Ã£o de 20 dias e dÃ£o Ã  luz atÃ© 12 filhotes.</p>

    Rato – SÃ£o mamÃ­feros roedores, que estÃ£o na natureza em mais 2.000 espÃ©cies, frequentemente sÃ£o usados em pesquisas devido Ã  sua capacidade de aprender e se adaptar. Possuem gestaÃ§Ã£o de 20 dias e dÃ£o Ã  luz atÃ© 12 filhotes.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/Band
  • <p>Os ratos têm capacidade de aprendizado rápido em labirintos, resolução de problemas, memória espacial, com habilidade para evitar armadilhas e identificar alimentos envenenados. São considerados ágeis e inteligentes.</p>

    Os ratos têm capacidade de aprendizado rápido em labirintos, resolução de problemas, memória espacial, com habilidade para evitar armadilhas e identificar alimentos envenenados. São considerados ágeis e inteligentes.

     Foto: Reprodução/Fábio Borges TV
  • <p>Cachorro – Domesticados ao longo dos séculos, os cachorros são mamíferos carnívoros, provavelmente o animal mais antigo a ser domesticado. Existem 344 raças conhecidas por todo o mundo.</p>

    Cachorro – Domesticados ao longo dos séculos, os cachorros são mamíferos carnívoros, provavelmente o animal mais antigo a ser domesticado. Existem 344 raças conhecidas por todo o mundo.

     Foto: Freepik
  • <p>Os cachorros são conhecidos por sua empatia, leitura de expressões faciais, lealdade e capacidade de se conectar emocionalmente com os humanos, além de inteligência em treinamento.</p>

    Os cachorros são conhecidos por sua empatia, leitura de expressões faciais, lealdade e capacidade de se conectar emocionalmente com os humanos, além de inteligência em treinamento.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Orangotango – Grandes primatas nativos da Ásia, os orangotangos são animais solitários, que têm preferencia por frutas, e na natureza encontramos três espécies. Pesam cerca de 45 kg e sua gestação dura até 274 dias.</p>

    Orangotango – Grandes primatas nativos da Ásia, os orangotangos são animais solitários, que têm preferencia por frutas, e na natureza encontramos três espécies. Pesam cerca de 45 kg e sua gestação dura até 274 dias.

     Foto: Pixabay
  • <p>Conhecidos por suas habilidades de escalada, utilizam ferramentas avançadas e constroem ninhos elaborados. Além disso, algumas espécies usam folhas para amplificar sons, empregando essa comunicação acústica para enganar outros animais e se exibirem.</p>

    Conhecidos por suas habilidades de escalada, utilizam ferramentas avançadas e constroem ninhos elaborados. Além disso, algumas espécies usam folhas para amplificar sons, empregando essa comunicação acústica para enganar outros animais e se exibirem.

     Foto: Pixabay
  • <p>Pombo – São aves que possuem bico, pescoços e patas curtas. Há mais de 300 espécies pelo mundo, seus voos alcançam 80 km/h. Alimentam-se de sementes e plantas, e possuem areia em seu estômago, o que os ajuda na digestão.</p>

    Pombo – São aves que possuem bico, pescoços e patas curtas. Há mais de 300 espécies pelo mundo, seus voos alcançam 80 km/h. Alimentam-se de sementes e plantas, e possuem areia em seu estômago, o que os ajuda na digestão.

     Foto: pixabay
  • <p>Demonstram uma notável capacidade de navegação. Pombos foram usados historicamente como mensageiros devido a essa habilidade, virando heróis de guerra, além de serem monogâmicos e excelentes pais.</p>

    Demonstram uma notável capacidade de navegação. Pombos foram usados historicamente como mensageiros devido a essa habilidade, virando heróis de guerra, além de serem monogâmicos e excelentes pais.

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay