Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Garças fazem ninho em lugar impensável e atraem olhares curiosos

RF
Redação Flipar
  • <p>Aparentemente improvável, essa convivência tem um fundamento estratégico: os lobos afastam ameaças comuns às garças, como guaxinins e aves de rapina. O resultado é uma convivência que beneficia, afinal, os dois lados. Que tal, então, conhecermos mais sobre as garças?</p>

    Aparentemente improvável, essa convivência tem um fundamento estratégico: os lobos afastam ameaças comuns às garças, como guaxinins e aves de rapina. O resultado é uma convivência que beneficia, afinal, os dois lados. Que tal, então, conhecermos mais sobre as garças?

     Foto: Reprodução/redes sociais
  • <p>Elas são aves da família Ardeidae, a mesma das garcetas, socós e savacus. Estão distribuídas por diversos continentes e habitam principalmente zonas úmidas, como manguezais, margens de rios, brejos e lagoas.</p>

    Elas são aves da família Ardeidae, a mesma das garcetas, socós e savacus. Estão distribuídas por diversos continentes e habitam principalmente zonas úmidas, como manguezais, margens de rios, brejos e lagoas.

     Foto: Imagem de Petr Ganaj por Pixabay
  • <p>Seu porte elegante, pescoço alongado e voo cadenciado tornam-nas inconfundíveis no céu ou pousadas em ramos altos. Existem dezenas de espécies, cada uma com características próprias, mas todas compartilham uma ligação estreita com a água e os ecossistemas alagadiços.</p>

    Seu porte elegante, pescoço alongado e voo cadenciado tornam-nas inconfundíveis no céu ou pousadas em ramos altos. Existem dezenas de espécies, cada uma com características próprias, mas todas compartilham uma ligação estreita com a água e os ecossistemas alagadiços.

     Foto: Imagem de Simerpreet Cheema por Pixabay
  • <p>A garça-noturna de coroa preta, protagonista da história de Chicago, é uma espécie que costuma se movimentar durante o entardecer e a noite, diferentemente de suas parentes mais ativas sob o sol.</p>

    A garça-noturna de coroa preta, protagonista da história de Chicago, é uma espécie que costuma se movimentar durante o entardecer e a noite, diferentemente de suas parentes mais ativas sob o sol.

     Foto: Imagem de Angela por Pixabay
  • <p>Em tempos de reprodução, busca locais elevados e protegidos, como árvores frondosas, onde constrói ninhos comunitários com galhos secos. Pais se revezam no cuidado dos filhotes e há registros de aves adultas alimentando crias que não são suas.</p>

    Em tempos de reprodução, busca locais elevados e protegidos, como árvores frondosas, onde constrói ninhos comunitários com galhos secos. Pais se revezam no cuidado dos filhotes e há registros de aves adultas alimentando crias que não são suas.

     Foto: Imagem de wal_172619 por Pixabay
  • <p>Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes em ambientes de alta densidade populacional. O instinto protetor das garças na escolha do local dos ninhos ficou evidente no zoológico. </p>

    Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes em ambientes de alta densidade populacional. O instinto protetor das garças na escolha do local dos ninhos ficou evidente no zoológico.

    Foto: Imagem de Georg Wietschorke por Pixabay
  • <p>Mesmo havendo outros predadores por perto, como ursos-negros-americanos, a colônia se concentra principalmente acima dos lobos-vermelhos.</p>

    Mesmo havendo outros predadores por perto, como ursos-negros-americanos, a colônia se concentra principalmente acima dos lobos-vermelhos.

     Foto: Foto de Picas Joe / Pexels
  • <p>Isso porque os ursos têm habilidade para escalar árvores, tornando-se uma ameaça maior aos ninhos. Já os lobos, terrestres e indiferentes aos vizinhos aéreos, acabam sendo uma espécie de “guarda-costas” involuntários.</p>

    Isso porque os ursos têm habilidade para escalar árvores, tornando-se uma ameaça maior aos ninhos. Já os lobos, terrestres e indiferentes aos vizinhos aéreos, acabam sendo uma espécie de “guarda-costas” involuntários.

     Foto: Imagem de Baptiste Lheurette por Pixabay
  • <p>A estratégia mostra a capacidade de adaptação das garças e seu instinto de preservação. Fora dos zoológicos, porém, garças enfrentam desafios cada vez maiores.</p>

    A estratégia mostra a capacidade de adaptação das garças e seu instinto de preservação. Fora dos zoológicos, porém, garças enfrentam desafios cada vez maiores.

     Foto: Imagem de Jürgen por Pixabay
  • <p>A destruição de áreas úmidas, a poluição de rios e lagos e a urbanização desordenada reduziram significativamente o espaço natural dessas aves. Em algumas regiões, como Illinois, a garça-noturna de coroa preta está ameaçada de extinção.</p>

    A destruição de áreas úmidas, a poluição de rios e lagos e a urbanização desordenada reduziram significativamente o espaço natural dessas aves. Em algumas regiões, como Illinois, a garça-noturna de coroa preta está ameaçada de extinção.

     Foto: Imagem de Penny por Pixabay
  • <p>Ele indica que, com planejamento e atenção à biodiversidade, é possível criar espaços urbanos que convivam com espécies silvestres, inclusive aquelas em situação delicada.</p>

    Ele indica que, com planejamento e atenção à biodiversidade, é possível criar espaços urbanos que convivam com espécies silvestres, inclusive aquelas em situação delicada.

     Foto: imagem de BIN GAO por Pixabay
  • <p>As garças também são figuras emblemáticas em muitas culturas. No Japão, simbolizam longevidade e pureza. No Brasil, são vistas com frequência em regiões de alagados, como o Pantanal e a Amazônia, onde sua presença está ligada ao equilíbrio ecológico.</p>

    As garças também são figuras emblemáticas em muitas culturas. No Japão, simbolizam longevidade e pureza. No Brasil, são vistas com frequência em regiões de alagados, como o Pantanal e a Amazônia, onde sua presença está ligada ao equilíbrio ecológico.

     Foto: Imagem de Garry Chapple por Pixabay
  • <p>Alimentam-se de pequenos peixes, anfíbios, insetos e, ocasionalmente, pequenos mamíferos. Seu papel nos ecossistemas é essencial, pois ajudam a controlar populações de presas e indicam a saúde ambiental de áreas alagadas.</p>

    Alimentam-se de pequenos peixes, anfíbios, insetos e, ocasionalmente, pequenos mamíferos. Seu papel nos ecossistemas é essencial, pois ajudam a controlar populações de presas e indicam a saúde ambiental de áreas alagadas.

     Foto: Imagem de Ted Erski por Pixabay
  • <p>Durante a época de reprodução, que varia conforme a espécie e o clima local, as garças escolhem árvores de grande porte e galhos resistentes para aninhar.</p>

    Durante a época de reprodução, que varia conforme a espécie e o clima local, as garças escolhem árvores de grande porte e galhos resistentes para aninhar.

     Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
  • <p>A escolha criteriosa da vegetação ajuda a manter os ninhos seguros e estáveis ao longo da temporada. Os galhos utilizados, por sua vez, são coletados em árvores vizinhas, principalmente olmos e carvalhos.</p>

    A escolha criteriosa da vegetação ajuda a manter os ninhos seguros e estáveis ao longo da temporada. Os galhos utilizados, por sua vez, são coletados em árvores vizinhas, principalmente olmos e carvalhos.

     Foto: Imagem de Armin Forster por Pixabay
  • <p>Mesmo com o sucesso reprodutivo da colÃŽnia no zoolÃ³gico, especialistas alertam para riscos como surtos de gripe aviÃ¡ria ou tempestades severas, que podem comprometer a populaÃ§Ã£o de forma drÃ¡stica.</p>

    Mesmo com o sucesso reprodutivo da colÃŽnia no zoolÃ³gico, especialistas alertam para riscos como surtos de gripe aviÃ¡ria ou tempestades severas, que podem comprometer a populaÃ§Ã£o de forma drÃ¡stica.

     Foto: Imagem de dae jeung kim por Pixabay
  • <p>A alta concentração de aves em um único espaço, embora vantajosa em termos de proteção, também aumenta a vulnerabilidade a eventos isolados. Por isso, o monitoramento constante e a gestão cuidadosa dos recintos são fundamentais.</p>

    A alta concentração de aves em um único espaço, embora vantajosa em termos de proteção, também aumenta a vulnerabilidade a eventos isolados. Por isso, o monitoramento constante e a gestão cuidadosa dos recintos são fundamentais.

     Foto: Matthew Cabret Unsplash
  • <p>A história das garças sobre os lobos em Chicago é, portanto, mais do que uma curiosidade zoológica. Trata-se de uma prova viva da resiliência da natureza e da importância de ambientes urbanos bem planejados.</p>

    A história das garças sobre os lobos em Chicago é, portanto, mais do que uma curiosidade zoológica. Trata-se de uma prova viva da resiliência da natureza e da importância de ambientes urbanos bem planejados.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Ao longo das rotas migratórias, essas aves formam relações únicas com diferentes espécies e aprendem a reconhecer onde estarão mais seguras.</p>

    Ao longo das rotas migratórias, essas aves formam relações únicas com diferentes espécies e aprendem a reconhecer onde estarão mais seguras.

     Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
  • <p>O comportamento em Lincoln Park pode, com o tempo, se repetir em outros pontos do continente, desde que haja condições adequadas. Em um mundo cada vez mais urbanizado, histórias como essa inspiram reflexão sobre a convivência entre humanos e a vida selvagem.</p>

    O comportamento em Lincoln Park pode, com o tempo, se repetir em outros pontos do continente, desde que haja condições adequadas. Em um mundo cada vez mais urbanizado, histórias como essa inspiram reflexão sobre a convivência entre humanos e a vida selvagem.

     Foto: Imagem de Kev por Pixabay
  • <p>As garças, com sua postura altiva, voo sereno e inteligência silenciosa, seguem nos lembrando que o equilíbrio é possível. Basta entender, respeitar e cuidar do que já está ao nosso redor.</p>

    As garças, com sua postura altiva, voo sereno e inteligência silenciosa, seguem nos lembrando que o equilíbrio é possível. Basta entender, respeitar e cuidar do que já está ao nosso redor.

     Foto: Imagem de John por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay