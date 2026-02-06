Assine
‘Influencer’: Casa com design estranho atrai milhares de seguidores nas redes sociais

Redação Flipar
    Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas.

     Foto: Thomas Morse/Unsplash
    Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas “Earthships”, sendo construída com barro e materiais naturais.

     Foto: Reprodução/Instagram
    A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural.

     Foto: Reprodução/Instagram
    A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas.

     Foto: Divulgação
    Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
    Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    “[…] Quase tudo que temos em nosso lar é usado ou comprado em lojas de segunda mão. Todas as obras de arte fizemos nós mesmos, e fomos construindo esta casa peça por peça”, explicou ela.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
    “De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano”, explicou.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Arianna e seu parceiro nÃ£o precisam fazer nada para o funcionamento sustentÃ¡vel da casa, pois tudo Ã© automatizado.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
    A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração.

     Foto: Reprodução/Instagram
    “É uma moradia que exige muito cuidado, e investimos imenso trabalho nesses últimos anos para levá-la ao estado em que se encontra agora”, relembrou.

     Foto: Reprodução/Instagram
    A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local.

     Foto: Reprodução/Instagram
    “Temos um livro de visitas e leio todas as histórias. Compartilhar esta casa com outros se tornou uma das maiores alegrias inesperadas da minha vida”, ressaltou Arianna.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
