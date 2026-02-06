Ranking dos melhores transportes públicos só inclui uma cidade da América do Sul
Pensando nisso, a revista Condé Nast Traveller classificou as cidades com os 9 melhores sistemas de transporte do mundo, analisando medidas adotadas para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida urbana. Confira!Foto: Meow - Wikimédia Commons
9º) Estocolmo: Em nono lugar está a capital da Suécia, que se destaca por integrar 14 ilhas por meio de um eficiente sistema de transporte público.Foto: Reprodução do X @christofspieler
O metrô da cidade é conhecido por abrigar a maior galeria de arte do mundo, com obras expostas permanentemente em 94 das 100 estações. As tarifas mais baratas custam em torno de R$ 22.Foto: Reprodução do X @alex_avoigt
8º) Washington, D.C.: Mais uma capital na lista, desta vez dos Estados Unidos. O maior destaque é a boa acessibilidade ao metrô.Foto: Reprodução do Youtube
O sistema metroviário passou por recentes modernizações e hoje contempla uma eficiente integração com uma rede de ciclovias. A tarifa parte de R$ 10,75.Foto: Reprodução do Youtube
7º) Medellín: O metrô de Medellín é o único da Colômbia e mesmo assim ficou em 7º no ranking mundial por ser muito eficiente, integrado a teleféricos, bondes e outros transportes.Foto: Reprodução do X @AZefiline
Outro ponto importante é a política de tarifas diferenciadas para grupos como idosos, estudantes e pessoas com deficiência, com valores a partir de R$ 1,90.Foto: Reprodução do X @infoGMV
6º) Seul: Na capital da Coreia do Sul, o sistema se destaca pela acessibilidade, oferecendo recursos como cadeiras de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção, idosos e passageiros com condições de saúde específicas.Foto: Reprodução do X @Xnews_with_grok
As estações de metrô em Seul são um show à parte e contam ainda com ar-condicionado, banheiros públicos e até espaços para amamentação.Foto: Freepik
5º) Londres: Na 5ª posição está a capital da Inglaterra, reconhecida por seu famoso sistema de transporte público, considerado um ícone cultural da cidade.Foto: KEVIN HORGAN/Wikimédia Commons
O metrô local conta com 11 linhas e 272 estações, além de estar integrado a uma rede de trens de superfície que garante o deslocamento eficiente de milhões de passageiros diariamente.Foto: Ole Witt/Unsplash
4º) Singapura: Uma das maiores cidades do mundo conta com um sistema de transporte público formado por seis linhas e 140 estações.Foto: Takeshi Aida/Wikimédia Commons
Estima-se que , diariamente, cerca de três milhões de passageiros utilizem os trens de Singapura, que ainda são complementados por 40 estações de VLT.Foto: Divulgação
3º) Tóquio: A movimentada capital japonesa, conquistou a 3ª posição no ranking graças à facilidade de navegação de seu sistema de transporte, compreensível até mesmo para visitantes.Foto: MaedaAkihiko/Wikimédia Commons
O sistema cobre as principais Ã¡reas da cidade e Ã© conhecido por sua manutenÃ§Ã£o rigorosa e limpeza. As tarifas para adultos custam a partir de R$ 6,50, variando conforme a distÃ¢ncia percorrida.Foto: Paul Hanaoka/Unsplash
2Âº) DÃ©li: Em 2Âº lugar no ranking, a cidade de DÃ©li, na Ãndia, possui um metrÃŽ elogiado pela publicaÃ§Ã£o como um sistema “eficiente, seguro e limpo”, que ainda serve como referÃªncia global na reduÃ§Ã£o de emissÃµes de carbono.Foto: DomÃnio PÃºblico
Desde 2010, a rede oferece vagões exclusivos para mulheres, assegurando maior comodidade e segurança. O valor das passagens, que começa em apenas R$ 0,65, é calculado conforme a distância percorrida.Foto: Reprodução do X @OfficialDMRC
1º) Hong Kong: Hong Kong lidera a lista como a cidade com melhor transporte público, oferecendo opções variadas, porém eficientes à população.Foto: Bernard Spragg/Wikimédia Commons
São 98 estações — 97 ao nível da rua — com Wi-Fi gratuito, pontos de recarga, banheiros públicos e salas de amamentação. O custo é acessível, com passagens a partir de R$ 3,20.Foto: james chan/Unsplash
