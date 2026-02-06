Assine
Primeiro sítio natural de Minas Gerais, Cavernas do Peruaçu entram em lista da Unesco

    Ele é o primeiro sítio natural listado pela UNESCO em Minas Gerais, sendo, também, uma das nove unidades naturais brasileiras reconhecidas até o momento — ao lado de locais como Iguaçu, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha.

     Foto: - Reprodução de vídeo TV Globo
    A Unesco conferiu ao sítio o status de valor universal excepcional por combinar relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Ele conta com formações geológicas imponentes. São cânions, cavernas colossais e estalactites monumentais como a “Perna da Bailarina”, que tem 28 metros de comprimento – a maior já registrada.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Além disso, o parque abriga arte rupestre milenar. São diversos painéis do tipo em Lapa dos Desenhos, Lapa Bonita, entre outros.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    O parque, situado a 670 quilômetros de Belo Horizonte, abriga mais de 200 cavernas catalogadas, muitas com mais de 100 metros de altura.

    Foto: Divulgação
    É o caso, por exemplo, da Gruta do Janelão, cuja galeria ultrapassa os 100? metros e abriga a estalactite “Perna da Bailarina”.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Mais de 114 sítios arqueológicos atestam ocupação humana no local de até 12 mil anos, com artes rupestres ricas e variadas em diferentes cavernas.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    A Lapa dos Desenhos reúne a maior concentração de registros rupestres do Brasil, com cerca de 3.000 imagens erguidas sobre paredões de até 15 metros.

    Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Situado na interface entre os biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, muitas delas ameaçadas de extinção.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Por ter essa conexÃ£o com ecossistemas diversos, o parque possui riqueza da flora e fauna, com espÃ©cies dos trÃªs biomas brasileiros.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo
    A unidade de conservação foi criada em 21 de setembro de 1999 e possui aproximadamente 56.448 hectares, compreendendo áreas de três municípios mineiros: Januária, Itacarambi e São João das Missões.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é administrado pelo ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, Itamaraty e Iphan, além do reconhecimento da comunidade indígena Xakriabá, que historicamente protege a região.

    Foto: Reprodução
    A visita a essa reserva promove uma experiência cultural autêntica pela interação com comunidades locais e valorização de saberes tradicionais do povo Xakriabá.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Com o título dado pela organização, espera?se um incremento no ecoturismo e na pesquisa científica no parque, gerando oportunidades para economia local, turismo comunitário e inclusão social.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    A visitação ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é regulamentada, com acesso guiado por monitores credenciados pelo ICMBio, trilhas demarcadas, mirantes e passarelas que protegem sítios arqueológicos e a biodiversidade.

    Foto: Divulgação
    O parque está aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h. Nas visitas, que precisam ser feitas com antecipação, é essencial o uso de calçados fechados, roupas longas, chapéu, protetor solar, repelente e água. Ele está em área endêmica de mosquito palha, transmissor da leishmaniose.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Com roteiros para todos os gostos – de trilhas leves a percursos desafiadores -, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um convite à aventura, à história e à contemplação.

    Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    O reconhecimento pela Unesco representa um marco para a preservação ambiental, reforçando a importância local e internacional do Parque e incentivando o uso sustentável e a valorização do território.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
