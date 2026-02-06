Pra quem não viu: Família se depara com cobra no filtro de barro
Sustos com a presença de cobra em áreas urbanas são mais comuns do que muitos pensam. Tanto no Brasil como no exterior. Veja alguns casos recentes que tiveram repercussão.Foto: Leandro Avelar WIKIMEDIA COMMONS
A atriz Ludmila Dayer encontrou uma cobra no pneu do carro, em Los Angele, nos Estados Unidos. E fez um registro para os stories. “Visita, baby”, disse ela.Foto: Reprodução redes sociais
Na cidade de Birmingham, na região central da Grã-Bretanha, um homem encontrou uma cobra dentro do brócolis.Foto: Reprodução do Facebook
No Brasil, em maio de 2023, a influenciadora Sthe Matos se deparou com uma cobra na porta do carro de aplicativoFoto: Montagem Flipar
“Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Eu vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária”, disse Sthe Matos no Instagram.Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
O vídeo gravado por Matos mostra exatamente como era a cobra. No momento do registro, o animal estava justamente “colado” na porta traseira do carro do motorista de aplicativo.Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
“Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri (a porta) e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura”.Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
Em Santa Catarina, em junho de 2023, a serpente mais rápida do Brasil foi capturada dentro de um berço numa casa em Santa Catarina.Foto: Gilberto Duwe - Arquivo Pessoal
Trata-se da caninana. A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde a mãe estava com a criança e subiu na cama.Foto: reprodução redes sociais
O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, esteve no local. Quando Duwe , após o pedido de socorro, a serpente já tinha saído da cama e estava no berço.Foto: Arquivo pessoal Gilberto Duwe
Recentemente, uma cobra venenosa foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi pega pelos bombeiros.Foto: Divulgação Bombeiros SC
Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas.Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Em Belém, no Pará, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaço de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residência.Foto: Reprodução redes sociais
Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes.Foto: reprodução redes sociais
Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro.Foto: Reprodução TV
Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá.Foto: Reprodução TV
