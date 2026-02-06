Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Pra quem não viu: Família se depara com cobra no filtro de barro

RF
Redação Flipar
  • <p>Sustos com a presença de cobra em áreas urbanas são mais comuns do que muitos pensam. Tanto no Brasil como no exterior. Veja alguns casos recentes que tiveram repercussão. </p>

    Sustos com a presença de cobra em áreas urbanas são mais comuns do que muitos pensam. Tanto no Brasil como no exterior. Veja alguns casos recentes que tiveram repercussão.

    Foto: Leandro Avelar WIKIMEDIA COMMONS
  • <p>A atriz Ludmila Dayer encontrou uma cobra no pneu do carro, em Los Angele, nos Estados Unidos. E fez um registro para os stories. “Visita, baby”, disse ela.</p>

    A atriz Ludmila Dayer encontrou uma cobra no pneu do carro, em Los Angele, nos Estados Unidos. E fez um registro para os stories. “Visita, baby”, disse ela.

     Foto: Reprodução redes sociais
  • <p>Na cidade de Birmingham, na região central da Grã-Bretanha, um homem encontrou uma cobra dentro do brócolis.</p>

    Na cidade de Birmingham, na região central da Grã-Bretanha, um homem encontrou uma cobra dentro do brócolis.

     Foto: Reprodução do Facebook
  • <p>No Brasil, em maio de 2023, a influenciadora Sthe Matos se deparou com uma cobra na porta do carro de aplicativo</p>

    No Brasil, em maio de 2023, a influenciadora Sthe Matos se deparou com uma cobra na porta do carro de aplicativo

     Foto: Montagem Flipar
  • <p>“Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Eu vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária”, disse Sthe Matos no Instagram.</p>

    “Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Eu vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária”, disse Sthe Matos no Instagram.

     Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
  • <p>O vídeo gravado por Matos mostra exatamente como era a cobra. No momento do registro, o animal estava justamente “colado” na porta traseira do carro do motorista de aplicativo.</p>

    O vídeo gravado por Matos mostra exatamente como era a cobra. No momento do registro, o animal estava justamente “colado” na porta traseira do carro do motorista de aplicativo.

     Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
  • <p>“Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri (a porta) e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura”.</p>

    “Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri (a porta) e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura”.

     Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
  • <p>Em Santa Catarina, em junho de 2023, a serpente mais rápida do Brasil foi capturada dentro de um berço numa casa em Santa Catarina.</p>

    Em Santa Catarina, em junho de 2023, a serpente mais rápida do Brasil foi capturada dentro de um berço numa casa em Santa Catarina.

     Foto: Gilberto Duwe - Arquivo Pessoal
  • <p>Trata-se da caninana. A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde a mãe estava com a criança e subiu na cama.</p>

    Trata-se da caninana. A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde a mãe estava com a criança e subiu na cama.

     Foto: reprodução redes sociais
  • <p>O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, esteve no local. Quando Duwe , após o pedido de socorro, a serpente já tinha saído da cama e estava no berço.</p>

    O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, esteve no local. Quando Duwe , após o pedido de socorro, a serpente já tinha saído da cama e estava no berço.

     Foto: Arquivo pessoal Gilberto Duwe
  • <p>Recentemente, uma cobra venenosa foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi pega pelos bombeiros. </p>

    Recentemente, uma cobra venenosa foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi pega pelos bombeiros.

    Foto: Divulgação Bombeiros SC
  • <p>Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas.</p>

    Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas.

     Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • <p>Em Belém, no Pará, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaço de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residência.</p>

    Em Belém, no Pará, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaço de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residência.

     Foto: Reprodução redes sociais
  • <p>Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes.</p>

    Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes.

     Foto: reprodução redes sociais
  • <p>Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro.</p>

    Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro.

     Foto: Reprodução TV
  • <p>Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá.</p>

    Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá.

     Foto: Reprodução TV
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay