Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Herança cultural e geografia deslumbrante: conheça o Nepal

RF
Redação Flipar
  • <p>Durante 240 anos, essa monarquia enfrentou desafios, transformações e conquistas que moldaram a identidade nepalesa.</p>

    Durante 240 anos, essa monarquia enfrentou desafios, transformações e conquistas que moldaram a identidade nepalesa.

     Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
  • <p>No entanto, em 2008, o país vivenciou uma mudança drástica: a abolição da monarquia e a proclamação da República.</p>

    No entanto, em 2008, o país vivenciou uma mudança drástica: a abolição da monarquia e a proclamação da República.

     Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
  • <p>Este momento histórico não apenas encerrou uma era, mas também abriu novas possibilidades para a participação política dos cidadãos.</p>

    Este momento histórico não apenas encerrou uma era, mas também abriu novas possibilidades para a participação política dos cidadãos.

     Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
  • <p>Saiba um pouco mais sobre o Nepal, país marcado por sua herança cultural, geografia deslumbrante e lutas por liberdade.</p>

    Saiba um pouco mais sobre o Nepal, país marcado por sua herança cultural, geografia deslumbrante e lutas por liberdade.

     Foto: flickr MShades / Chris Gladis
  • <p>O Nepal, oficialmente conhecido como República Democrática Federal do Nepal, é um país fascinante localizado no sul da Ásia.</p>

    O Nepal, oficialmente conhecido como República Democrática Federal do Nepal, é um país fascinante localizado no sul da Ásia.

     Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
  • <p>Com uma população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, sua capital é Katmandu.</p>

    Com uma população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, sua capital é Katmandu.

     Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
  • <p>O território nepalês é montanhoso, com destaque para a cordilheira do Himalaia, onde se encontra o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, a 8.849 metros acima do nível do mar.</p>

    O território nepalês é montanhoso, com destaque para a cordilheira do Himalaia, onde se encontra o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, a 8.849 metros acima do nível do mar.

     Foto: Sebastian Pena Lambarri Unsplash
  • <p>Com uma economia predominantemente agrícola, cerca de 70% da mão de obra está envolvida na agricultura, vital para o sustento da população.</p>

    Com uma economia predominantemente agrícola, cerca de 70% da mão de obra está envolvida na agricultura, vital para o sustento da população.

     Foto: Bijay Chaurasia Photography/Wikimedia Commons
  • <p>O comércio internacional também desempenha um papel importante no abastecimento do mercado interno.</p>

    O comércio internacional também desempenha um papel importante no abastecimento do mercado interno.

     Foto: upklyak freepik
  • <p>Apesar de ser um país subdesenvolvido, com a segunda menor renda per capita do Sul da Ásia e um quarto da população vivendo na pobreza, o Nepal se tornou uma república democrática em 2008.</p>

    Apesar de ser um país subdesenvolvido, com a segunda menor renda per capita do Sul da Ásia e um quarto da população vivendo na pobreza, o Nepal se tornou uma república democrática em 2008.

     Foto: Gunjan Raj Giri/Wikimedia Commons
  • <p>A sociedade nepalesa é marcada pelo sistema de castas, com 125 identificadas no último censo. O hinduísmo é a religião predominante, praticada por 81,3% da população, seguido do budismo, que representa 9%. O idioma oficial é o nepalês.</p>

    A sociedade nepalesa é marcada pelo sistema de castas, com 125 identificadas no último censo. O hinduísmo é a religião predominante, praticada por 81,3% da população, seguido do budismo, que representa 9%. O idioma oficial é o nepalês.

     Foto: Nabin K. Sapkota - Wikimédia Commons
  • <p>O nome “Nepal” possui diversas teorias sobre sua origem, sendo uma delas uma variação do povo neuari, enquanto outra sugere que significa “lugar sagrado” no dialeto lepcha. Este título reflete a importância do Nepal como um centro de peregrinação para hindus e budistas.</p>

    O nome “Nepal” possui diversas teorias sobre sua origem, sendo uma delas uma variação do povo neuari, enquanto outra sugere que significa “lugar sagrado” no dialeto lepcha. Este título reflete a importância do Nepal como um centro de peregrinação para hindus e budistas.

     Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
  • <p>Geograficamente, o Nepal enfrenta desafios, como enchentes e terremotos, que impactam sua infraestrutura. Apenas 16% da população rural tem acesso a água potável segura, em comparação a 25% nas cidades.</p>

    Geograficamente, o Nepal enfrenta desafios, como enchentes e terremotos, que impactam sua infraestrutura. Apenas 16% da população rural tem acesso a água potável segura, em comparação a 25% nas cidades.

     Foto: gladri - Flickr
  • <p>O transporte no Nepal é dominado por rodovias, com cerca de 28 mil km de estradas, enquanto a rede ferroviária é mínima, com apenas 59 km.</p>

    O transporte no Nepal é dominado por rodovias, com cerca de 28 mil km de estradas, enquanto a rede ferroviária é mínima, com apenas 59 km.

     Foto: fairlybuoyant/Wikimedia Commons
  • <p>O Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu, é o principal ponto de entrada no país.</p>

    O Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu, é o principal ponto de entrada no país.

     Foto: Gaurav Dhwaj Khadka/Wikimedia Commons
  • <p>Além do Everest, o Nepal abriga oito das dez montanhas mais altas do mundo, bem como o cânion mais profundo, a Garganta do Kali Gandaki, que se estende verticalmente por 4.375 metros.</p>

    Além do Everest, o Nepal abriga oito das dez montanhas mais altas do mundo, bem como o cânion mais profundo, a Garganta do Kali Gandaki, que se estende verticalmente por 4.375 metros.

     Foto: McKay Savage wikimedia commons
  • <p>Em suma, o Nepal é um país de contrastes, que combina montanhas majestosas, uma rica herança cultural e desafios sociais.</p>

    Em suma, o Nepal é um país de contrastes, que combina montanhas majestosas, uma rica herança cultural e desafios sociais.

     Foto: Domínio público
  • <p>Sua transição para uma república democrática em 2008 representa um marco significativo na luta pela cidadania e participação política, refletindo a determinação de seu povo em construir um futuro mais justo e próspero.</p>

    Sua transição para uma república democrática em 2008 representa um marco significativo na luta pela cidadania e participação política, refletindo a determinação de seu povo em construir um futuro mais justo e próspero.

     Foto: Tingey Injury Law Firm/Unsplash
  • <p>A singularidade do Nepal, desde suas paisagens deslumbrantes até sua complexa estrutura social, o torna um lugar de interesse contínuo e reverência global.</p>

    A singularidade do Nepal, desde suas paisagens deslumbrantes até sua complexa estrutura social, o torna um lugar de interesse contínuo e reverência global.

     Foto: Brian Dell - wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay