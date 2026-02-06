Veja a lista dos 10 filmes mais caros da história do cinema
Além disso, refilmagens, atrasos, cenários complexos e longos períodos de produção contribuíram para inflar os custos de grandes franquias. Mesmo assim, estúdios continuaram apostando alto na busca por bilheterias globais e relevância cultural.Foto: divulgação
Por outro lado, nem sempre valores recordes se traduziram em sucesso financeiro ou artístico. Ainda assim, esses projetos simbolizam a ambição de Hollywood e ajudam a entender os rumos da indústria. Veja o Top-10.Foto: Reprodução / Velozes & Furiosos 6
“Batman vs Superman: A Origem da Justiça” (2016). O duelo entre os maiores heróis da DC custou 263 milhões de dólares para ser feito.Foto: Divulgação
“Han Solo: Uma História Star Wars” (2018) – Mais um filme da franquia Star Wars a ocupar esse ranking das produções mais caras. O longa que conta a história do anti-herói Han Solo custou 275 milhões de dólares.Foto: Reprodução / Han Solo: Uma História Star Wars
“Star Wars: A Ascensão Skywalker” (2019) – Produzido com orçamento estimado em US$ 275 milhões, o filme teve custos elevados por refilmagens extensas, efeitos visuais complexos e ajustes criativos. A saga foi uma das produções mais caras da história.Foto: Divulgação
“Velozes e Furiosos 10” custou cerca de 340 milhões de dólares com os gastos inflados por causa de salários do elenco, troca de diretor e medidas de segurança necessárias diante da pandemia da Covid.Foto: Divulgação
“Piratas do Caribe: No Fim do Mundo” (2007) – A terceira parte da franquia “Piratas do Caribe” custou os mesmos 300 milhões de dólares que “Liga da Justiça”. A diferença é que esse filme veio dez anos antes.Foto: Divulgação
“Liga da Justiça” (2017) – A aguardada reunião dos maiores heróis da DC custou a bagatela de 300 milhões de dólares. Juntos estão Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Aquaman, Cyborg e The Flash.Foto: Divulgação
“Vingadores: Guerra Infinita” (2018) – A Marvel aparece no alto da lista. A primeira parte da guerra dos heróis contra o vilão Thanos custou 316 milhões de dólares para ser feita.Foto: Divulgação
“Vingadores: Era de Ultron” (2015) – O segundo filme dos Vingadores surpreende pelo orçamento elevado, que superou produções posteriores da franquia.Foto: Divulgação
Filmagens internacionais, elenco ampliado e o uso massivo de efeitos visuais ajudaram a inflar os custos dessa superprodução da Marvel.Foto: Reprodução / Vingadores: Era de Ultron
“Vingadores: Ultimato” (2019) – Um ano depois, “Ultimato” pôs fim à saga do vilão com o “singelo” orçamento de 356 milhões de dólares.Foto: Reprodução / Vingadores: Ultimato
“Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas” (2011) – Já se passaram quase 15 anos sem que outro filme tenha superado o título de produção mais cara da história, ocupado pelo quarto capítulo da franquia Piratas do Caribe.Foto: Divulgação
Ao todo, o custo de produção do longa alcançou cerca de 378,5 milhões de dólares, um valor que se tornou referência quando o assunto é superprodução em Hollywood.Foto: Divulgação