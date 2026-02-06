Lugares “tenebrosos” que têm fama de mal-assombrados no Brasil

Igreja de Nossa Senhora das Dores – Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Construída por quase 100 anos, entre 1807 e 1904, teria sido amaldiçoada no passado. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte em praça pública injustamente. Diante disso, antes do ser enforcado, o homem teria rogado uma praga contra a construção.

Mais recente

Próxima

Escultura de 300