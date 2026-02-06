Milhares de camarões mortos são retirados de trecho do Rio Tietê

A prainha, onde ocorreu o episódio, é um espaço voltado ao lazer da população e fica situada nas proximidades da barragem da Usina Hidrelétrica de Barra Bonita. Para apurar as causas da mortandade, técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo estiveram no local e realizaram vistorias, além da coleta de amostras da água e dos próprios animais.