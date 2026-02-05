Assine
Lugares supostamente ‘públicos’, mas onde o acesso é com ‘permissão’ especial

    O mundo é repleto de cantinhos fascinantes com culturas únicas, mas nem todos são acessíveis sem um convite. Conheça agora seis lugares “secretos” que as pessoas precisam ser “aceitas” para entrar!

     Foto: montagem / reprodução / wikimedia commons
    Cauca Viejo, Colômbia: Localizado em Antioquia, num lugar chamado Jericó, Cauca Viejo fica a três horas de Medellín e 11 horas de Bogotá, na Colômbia. Para ir lá, é preciso estar numa espécie de “listinha VIP”.

     Foto: reprodução
    Com mais de 190 residências e alguns hotéis, o lugar é conhecido por sua arquitetura com casas, varandas e portas coloridas.

     Foto: reprodução
    Para entrar em Cauca Viejo, não é tão fácil assim: a pessoa precisa ter um imóvel no local, seja alugado ou próprio, ter uma reserva em um dos hotéis ou casas, ou ser convidado por um dos donos. Isso porque o lugar não é um município, mas sim um complexo residencial privado em Jericó.

     Foto: reprodução
    Fisher Island, EUA: Essa pequena ilha localizada no sul de Miami Beach é um dos lugares mais exclusivos dos EUA. Qualquer pessoa só consegue chegar lá de balsa ou helicóptero.

     Foto: wikimedia commons Alexf
    O lugar tem supermercado, escola até a oitava série, campo de golfe de nove buracos, piscinas e tudo que uma família rica consegue desfrutar.

     Foto: reprodução
    De acordo com o censo de 2020 nos EUA, as 561 pessoas que moram lá têm a renda per capita mais alta de qualquer outro código postal do país: cerca de US$ 2,2 milhões!

     Foto: reprodução
    E tem um detalhe: para viver na ilha, não basta ser milionário, os moradores precisam ser membros da comunidade ou serem convidados por eles.

    Foto: reprodução
    The Hamptons, EUA: Localizado em Long Island, Nova York, esse lugar é conhecido por ser repleto de mansões, praias espaçosas e vida noturna luxuosa.

    Foto: reprodução
    Embora não sejam exatamente privadas, essas comunidades onde vivem celebridades e pessoas muito ricas têm regras rígidas de acesso.

     Foto: reprodução
    Lá, moradores milionários dividem espaço com artistas, apresentadores de TV e empresários bilionários que aproveitam as praias, campos de golfe e o anonimato durante a alta temporada.

     Foto: reprodução
    Jumeirah Islands, Dubai: Também chamada de Ilha dos Milionários, esse lugar é uma comunidade luxuosa em Dubai, onde as casas de alto padrão estão localizadas em ilhas artificiais rodeadas por lagos.

     Foto: reprodução
    Com um sistema de segurança rigoroso, só os moradores e seus convidados podem entrar em Jumeirah Islands.

     Foto: wikimedia commons Imre Solt
    Nesta área residencial, vivem algumas das pessoas mais ricas do mundo. Entre elas estão Isabel dos Santos, uma empresária de 50 anos que controla o setor de cimento e telecomunicações da Angola, o bilionário saudita Mohammed Abdul Latif Jameel e o russo da indústria siderúrgica, Andrei Skoch.

     Foto: reprodução
    Portmeirion, País de Gales: Quando você vai ao País de Gales, uma recomendação comum das agências de turismo é visitar Portmeirion, que fica no condado de Gwynedd.

     Foto: wikimedia commons Llywelyn2000
    Projetado pelo arquiteto Sir Clough Williams-Ellis entre 1925 e 1973, o lugar foi pensado para simular uma vila italiana. Só que tem um porém: para entrar lá, é preciso pagar uma taxa porque o acesso é controlado.

     Foto: reprodução
    Portmeirion é conhecido por sua arquitetura única e seus jardins suntuosos. Lá, os visitantes encontram várias opções de lugares para ficar, além de restaurantes e lojas.

     Foto: wikimedia commons Llywelyn2000
    Auroville, Índia: Criada em 1968 para promover a unidade e a paz entre as pessoas, celebrando suas diferentes culturas e espiritualidades, esse lugar foi pensado para ser uma comunidade internacional experimental no sul da Índia.

     Foto: reprodução
    Qualquer pessoa que compartilhe dos ideais da comunidade pode acessar este local, mas quem quer morar lá precisa ser aceito pelas autoridades.

    Foto: reprodução
    E para se tornar cidadão local ainda é preciso passar por um “período de teste” de um a dois anos, chamado de status de “Newcomer” (recém-chegado).

     Foto: wikimedia commons Mohan Babu V
overflay