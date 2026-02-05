Assine
Autora de novelas alcançou o que hoje é ‘impossível’: 100% de audiência na TV

RF
Redação Flipar
    A escritora e roteirista faleceu precocemente em 16 de novembro de 1983, aos 58 anos, vítima de um câncer no intestino.

     Foto: Divulgação
    Entre as homenagens, houve o relançamento de seu romance “Nenê Bonet” e uma exposição no Museu da Imagem e do Som (RJ), reunindo sinopses, fotos e gravações pessoais.

    Foto: Divulgação
    Seus filhos também prestam homenagens. Sua filha, Denise Emmer, programou um concerto com trilhas de suas novelas, enquanto seu filho Alfredo regravou “Clair de Lune” (música que inspirou seu nome) e um curta sobre a mãe.

     Foto: Divulgação
    A importância de Janete é reforçada por acontecimentos como o de 1972, quando um capítulo de “Selva de Pedra” alcançou 100% de audiência, algo único na história! Saiba mais sobre a trajetória dela.

     Foto: reprodução
    Nascida em 25 de abril de 1925, em Conquista, no interior de Minas Gerais, Janete Clair começou sua carreira como radialista.

     Foto: Acervo Pessoal
    Sua estreia na televisão foi em 1963, com a novela “Nuvem de Fogo”, exibida pela extinta TV Rio.

    Foto: Divulgação
    No entanto, foi na TV Globo que ela consolidou sua fama, criando obras que se tornaram algumas das mais clássicas do gênero.

     Foto: Reprodução
    Entre suas obras mais memoráveis estão “Irmãos Coragem” (1970), “Selva de Pedra” (1972), “Pecado Capital” (1975), “O Astro” (1977) e “Dancin’ Days” (1978).

     Foto: reprodução
    Uma curiosidade sobre Janete: ela precisou escrever o roteiro de “Pecado Capital” em duas semanas para substituir “Roque Santeiro” (1975), que foi censurada pela ditadura na época e só estreou de fato em 1985.

     Foto: Reprodução
    Suas tramas eram conhecidas por abordar conflitos familiares intensos, reviravoltas dramáticas e temas sociais, sempre com personagens marcantes.

     Foto: Divulgação/TV Globo
    A autora sabia como ninguém prender a atenção dos telespectadores, criando ganchos diários e desfechos inesperados.

    Foto: Divulgação/TV Globo
    Janete foi casada com o também autor Alfredo Dias Gomes, com quem teve quatro filhos.

     Foto: Divulgação
    Juntos, eles formaram uma das parcerias mais icônicas da dramaturgia brasileira, ainda que cada um mantivesse seu estilo próprio.

     Foto: Divulgação
    Mesmo após sua morte, suas novelas continuaram sendo reprisadas e influenciando novas gerações de autores.

    Foto: Reprodução/TV Globo
    Sua obra permanece como referência na história da televisão brasileira, e seu estilo narrativo intenso e emocionante ainda é lembrado com admiração.

     Foto: Reprodução
    Vítima de um câncer no intestino, Janete deixou inacabada a novela “Eu Prometo” (1983), que foi finalizada por Glória Perez.

     Foto: Reprodução
overflay