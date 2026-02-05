Assine
Cidade onde Wagner Moura cresceu deixou de existir por causa de hidrelétrica

RF
Redação Flipar
    Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga).

    Foto: Panoramio - ARANHACELLDIGITAIS
    Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas.

    Foto: Flickr - Glauco Umbelino
    Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama.

    Foto: Reprodução
    Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico.

     Foto: Reprodução/Internet
    “[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos”, disse ele, em 2011.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    “Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali”, completou o ator na época.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    “Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador”, disse.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia.

     Foto: Divulgac?a?o/Cibelle Levi
    Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco.

    Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura de Rodelas
    Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de “capital do coco”.

    Foto: Vijaya narasimha por Pixabay
    Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas.

    Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia
