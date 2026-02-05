Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Gergelim: da propaganda de fast food aos benefícios para o organismo

RF
Redação Flipar
  • <p>O gergelim, também conhecido como sésamo, é uma das plantas oleaginosas mais antigas cultivadas pela humanidade. Afinal, acredita-se que ele seja originário da África e Ásia tropical, pois são locais onde ainda existem diversas espécies do gênero Sesamum.</p>

    O gergelim, também conhecido como sésamo, é uma das plantas oleaginosas mais antigas cultivadas pela humanidade. Afinal, acredita-se que ele seja originário da África e Ásia tropical, pois são locais onde ainda existem diversas espécies do gênero Sesamum.

     Foto: Pixabay
  • <p>Dessa forma, evidências arqueológicas sugerem que ele foi cultivado na Civilização do Vale do Indo (Índia e Paquistão) há 4.300 anos antes de Cristo. Por lá, formou-se uma cultura importante para a produção de óleo e a expansão desta semente. </p>

    Dessa forma, evidências arqueológicas sugerem que ele foi cultivado na Civilização do Vale do Indo (Índia e Paquistão) há 4.300 anos antes de Cristo. Por lá, formou-se uma cultura importante para a produção de óleo e a expansão desta semente.

    Foto: Pixabay
  • <p>A partir da presença na Etiópia, de acordo com pesquisas, o gergelim se espalhou para o Sudão, Egito e Índia, onde se desenvolveram diversas variedades. Ele se adaptou a diferentes condições climáticas e ambientais em cada região. </p>

    A partir da presença na Etiópia, de acordo com pesquisas, o gergelim se espalhou para o Sudão, Egito e Índia, onde se desenvolveram diversas variedades. Ele se adaptou a diferentes condições climáticas e ambientais em cada região.

    Foto: Pixabay
  • <p>Em seguida, o gergelim se expandiu para a China e o JapÃ£o, seguindo para os paÃ­ses MediterrÃ¢neos, o Norte da Ãfrica e para a regiÃ£o da MesopotÃ¢mia.</p>

    Em seguida, o gergelim se expandiu para a China e o JapÃ£o, seguindo para os paÃ­ses MediterrÃ¢neos, o Norte da Ãfrica e para a regiÃ£o da MesopotÃ¢mia.

     Foto: Imagem de dabok2014 por Pixabay
  • <p>Os portugueses introduziram o gergelim no Brasil no século XVI, possivelmente através de suas colônias indianas. Apesar de ter chegado cedo ao país, a produção deste alimento experimentou um crescimento significativo nas últimas décadas em solo nacional.</p>

    Os portugueses introduziram o gergelim no Brasil no século XVI, possivelmente através de suas colônias indianas. Apesar de ter chegado cedo ao país, a produção deste alimento experimentou um crescimento significativo nas últimas décadas em solo nacional.

     Foto: Jcomp por Freepik
  • <p>Isso porque esse setor tem se tornado atrativo para os produtores, visando o mercado internacional. O custo de produção desta planta é baixo, sendo resistente à seca e aparece como um possível substituto do milho em momentos climáticos adversos.</p>

    Isso porque esse setor tem se tornado atrativo para os produtores, visando o mercado internacional. O custo de produção desta planta é baixo, sendo resistente à seca e aparece como um possível substituto do milho em momentos climáticos adversos.

     Foto: Pixabay
  • <p>O pão de gergelim, popular nos hambúrgueres como o Big Mac, é a forma mais popular de consumo da oleaginosa. Apesar da panificação ser o principal destino, existem outras formas de uso deste produto, que é um dos mais ricos em cálcio, pelo mundo.</p>

    O pão de gergelim, popular nos hambúrgueres como o Big Mac, é a forma mais popular de consumo da oleaginosa. Apesar da panificação ser o principal destino, existem outras formas de uso deste produto, que é um dos mais ricos em cálcio, pelo mundo.

     Foto: Pixabay
  • <p>Uma delas é na forma de tempero, visto que seu óleo pode ser um ótimo substituto do de soja. Ele também pode ser consumido em sua forma natural, como sementes, ou em pastas, como o tahine.</p>

    Uma delas é na forma de tempero, visto que seu óleo pode ser um ótimo substituto do de soja. Ele também pode ser consumido em sua forma natural, como sementes, ou em pastas, como o tahine.

     Foto: Roland Unger wikimedia commons
  • <p>Além disso, também pode ser adicionado a diversos pratos, como pães, bolos, saladas, iogurtes, entre outros. As sementes adicionam crocância e sabor a saladas e podem ser usadas em cereais, vitaminas e sucos.</p>

    Além disso, também pode ser adicionado a diversos pratos, como pães, bolos, saladas, iogurtes, entre outros. As sementes adicionam crocância e sabor a saladas e podem ser usadas em cereais, vitaminas e sucos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Tahine é feito de sementes de gergelim descascadas, cruas ou pouco tostadas e moídas. Apresenta uma cor clara com um leve residual amargo, e o sabor que lembra as nozes.</p>

    Tahine é feito de sementes de gergelim descascadas, cruas ou pouco tostadas e moídas. Apresenta uma cor clara com um leve residual amargo, e o sabor que lembra as nozes.

     Foto: Pixabay
  • <p>O óleo de gergelim oferece diversos benefícios para a saúde e beleza, podendo ser utilizado tanto na culinária quanto em tratamentos estéticos. Ele pode ser usado para temperar saladas, finalizar pratos, refogar alimentos e marinar carnes e peixes.</p>

    O óleo de gergelim oferece diversos benefícios para a saúde e beleza, podendo ser utilizado tanto na culinária quanto em tratamentos estéticos. Ele pode ser usado para temperar saladas, finalizar pratos, refogar alimentos e marinar carnes e peixes.

     Foto: Divulgação
  • <p>O gergelim preto tem a casca, um sabor mais forte e amargo e apresenta maior teor de antioxidantes, cÃ¡lcio e fibras insolÃºveis; O branco, por sua vez, Ã© sem casca, com sabor mais suave e com mais lipÃ­dios, carboidratos e fibras solÃºveis. </p>

    O gergelim preto tem a casca, um sabor mais forte e amargo e apresenta maior teor de antioxidantes, cÃ¡lcio e fibras insolÃºveis; O branco, por sua vez, Ã© sem casca, com sabor mais suave e com mais lipÃ­dios, carboidratos e fibras solÃºveis.

    Foto: Pixabay
  • <p>O cálcio presente no gergelim é importante para a formação e saúde dos ossos e dentes, ajuda a regular a pressão arterial e as funções cerebrais.</p>

    O cálcio presente no gergelim é importante para a formação e saúde dos ossos e dentes, ajuda a regular a pressão arterial e as funções cerebrais.

     Foto:
  • <p>Com isso, as sementes de gergelim contém fibras solúveis e compostos como a sesamina e os fitoestrogênios. Eles ajudam a reduzir o colesterol “ruim”, LDL, e triglicerídeos no sangue, assim como promovem um aumento do colesterol HDL.</p>

    Com isso, as sementes de gergelim contém fibras solúveis e compostos como a sesamina e os fitoestrogênios. Eles ajudam a reduzir o colesterol “ruim”, LDL, e triglicerídeos no sangue, assim como promovem um aumento do colesterol HDL.

     Foto: Site Receitadecomidas.com.br
  • <p>Por ser rico em ácidos graxos poli-insaturados, sesamina e vitamina E, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, este alimento promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso ajuda a controlar a pressão arterial.</p>

    Por ser rico em ácidos graxos poli-insaturados, sesamina e vitamina E, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, este alimento promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso ajuda a controlar a pressão arterial.

     Foto: Pixabay
  • <p>Nele, também há lignanos, um tipo de fibra solúvel que facilita o trânsito intestinal e melhora, assim, a saúde deste órgão do corpo humano e combate a prisão de ventre.</p>

    Nele, também há lignanos, um tipo de fibra solúvel que facilita o trânsito intestinal e melhora, assim, a saúde deste órgão do corpo humano e combate a prisão de ventre.

     Foto: Youtube/Leonardo Abreu
  • <p>A sesamina também tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que podem reduzir a dor e melhorar a mobilidade das articulações em pessoas que possuem artrite.</p>

    A sesamina também tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que podem reduzir a dor e melhorar a mobilidade das articulações em pessoas que possuem artrite.

     Foto: Pixabay
  • <p>O gergelim possui propriedades antioxidantes que protegem os tecidos contra os danos oxidativos que acontecem após uma lesão.</p>

    O gergelim possui propriedades antioxidantes que protegem os tecidos contra os danos oxidativos que acontecem após uma lesão.

     Foto: Pixabay
  • <p>As sementes de gergelim ajudam a controlar a diabetes, já que contém boas quantidades de fibras e proteínas que aumentam o tempo de digestão dos alimentos e controlam os níveis glicêmicos do sangue.</p>

    As sementes de gergelim ajudam a controlar a diabetes, já que contém boas quantidades de fibras e proteínas que aumentam o tempo de digestão dos alimentos e controlam os níveis glicêmicos do sangue.

     Foto: Dianeira wikimedia commons
  • <p>O consumo de gergelim melhora o estado de saúde de mulheres na menopausa, já que ajuda a reduzir os níveis de colesterol, previne o desenvolvimento da osteoporose e promove o aumento da produção de estrogênios.</p>

    O consumo de gergelim melhora o estado de saúde de mulheres na menopausa, já que ajuda a reduzir os níveis de colesterol, previne o desenvolvimento da osteoporose e promove o aumento da produção de estrogênios.

     Foto: Pixabay/fotoblend
  • <p>Os lignanos presentes no gergelim sÃ£o compostos biologicamente ativos com efeitos neuroprotetores. Eles previnem alteraÃ§Ãµes cognitivas que podem acontecer devido ao envelhecimento e evitam o desenvolvimento de doenÃ§as como Parkinson, Alzheimer e demÃªncia senil.</p>

    Os lignanos presentes no gergelim sÃ£o compostos biologicamente ativos com efeitos neuroprotetores. Eles previnem alteraÃ§Ãµes cognitivas que podem acontecer devido ao envelhecimento e evitam o desenvolvimento de doenÃ§as como Parkinson, Alzheimer e demÃªncia senil.

     Foto: Pixabay
  • <p>As sementes de gergelim são uma fonte de fitoquímicos, que incluem derivados de lignanas, isômeros de tocoferol, fitoesteróis e fitatos, que têm sido associados a vários benefícios à saúde.</p>

    As sementes de gergelim são uma fonte de fitoquímicos, que incluem derivados de lignanas, isômeros de tocoferol, fitoesteróis e fitatos, que têm sido associados a vários benefícios à saúde.

     Foto: Imagem de juanjosemedia por Pixabay
  • <p>Por fim, os fitoquímicos ajudam a saúde cardiovascular e a prevenção de câncer, doenças neurodegenerativas e disfunção cerebral.</p>

    Por fim, os fitoquímicos ajudam a saúde cardiovascular e a prevenção de câncer, doenças neurodegenerativas e disfunção cerebral.

     Foto: Pixabay/DEZALB
  • <p>O gergelim é geralmente seguro para a maioria das pessoas. No entanto, pessoas com colite ou obstruções intestinais devem evitar o consumo devido à sua alta quantidade de fibras, que pode aumentar a inflamação e os movimentos intestinais.</p>

    O gergelim é geralmente seguro para a maioria das pessoas. No entanto, pessoas com colite ou obstruções intestinais devem evitar o consumo devido à sua alta quantidade de fibras, que pode aumentar a inflamação e os movimentos intestinais.

     Foto: Imagem de Rob Owen-Wahl por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay